55 motos à Ste Geneviève-des-Bois aux enchères le 28 novembre

Nous reprenons la route en direction de Sainte Geneviève-des-Bois pour une nouvelle vente multisite où cinquante-cinq machines neuves et d'occasion seront dispersées le jeudi 28 novembre à partir de 10 heures.

Frais et modalités concernant cette vente

Ces véhicules proviennent de procédures contentieuses, de fins de locations ou de leasing. Le règlement devra être fait par virement ou par carte bancaire. En ce qui concerne l'enlèvement, il se fera uniquement sur rendez-vous. Les frais de vente pour cette vacation seront de 14,4 % du montant de l'adjudication. Si vous souhaitez connaître toutes les modalités de cette vente ou tout simplement suivre la vente en direct, connectez-vous sur le site interencheres.com.

Zoom sur les machines neuves de la vente

Plusieurs lots neufs seront proposés pendant cette vente. Daté du 10 octobre 2024, ce Sakura EV 4000 équivalent à un 125 cm3 thermique est complet (batterie et câble de rechange) et, petit truc en plus, il est équipé d'une marche arrière (estimation 800 euros).

Scooter électrique Sakura EV 4000 2024

Trois Super Soco CPX Delivery équivalent à un 50 cm3 seront proposés à un prix de départ fixé à 1 300 euros. On est loin du prix neuf, ce qui peut permettre de faire une bonne affaire si vous cherchez ce genre d'engin.

Scooter électrique Super Soco CPX Delivery 2024

Ce Wolt E est quasiment neuf puisque son compteur n'affiche que 59 kilomètres à son compteur. Seul exemplaire de cette vente, son estimation est proposée à 1 800 euros.

Wolt E 300 2024

Au moment de la rédaction de cet article, ce scooter Niu NQI Sport neuf (équivalent à un 50 cm3) mais de 2018 (deux exemplaires disponibles) était estimé à 1 euro. Un exemplaire de 2022 mais avec 267 kilomètres à son compteur attend un minimum de 500 euros.

Scooter électrique Niu NQI Sport 2018

On quitte les véhicules électriques pour cette Husqvarna TE 300 neuve de 2024 estimée à 7 000 euros.

Husqvarna TE 300 2024