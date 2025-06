Au tour de la marque anglaise CCM d'être dans le dur

Les temps sont durs pour les constructeurs moto.

Grands noms comme marques plus confidentielles, les difficultés financières n'épargnent personne dans l'industrie moto mondiale.

À l’instar de KTM ou encore Harley-Davidson, s'ajoute désormais le constructeur britannique CCM Motorcycles.

La marque anglaise, fondée en 1971 par l'ingénieur Alan Clews et basée à Bolton, a été contrainte de déposer le bilan récemment, la faute à des finances dans le rouge.

Après plus d'un demi-siècle d'existence, le constructeur est désormais en danger de mort.

Renommé pour ses motos légères aux looks épurés, CCM s'enfonce dans une crise entamée il y a quelques années maintenant, et ne semble désormais plus proche de la disparition que du maintien de son activité. Le constructeur a été contraint de déposer le bilan.

CCM en danger de mort, un ultime sursaut espéré

Et ce malgré à un investissement de Pitalia Capital en 2021 qui avait alors permis de maintenir à flot le navire.

CCM, qui employait alors plus de cinquante personnes avait été contraint de réduire ses effectifs à une douzaine de personnes, qui assurait une production en berne depuis plusieurs années : seulement 150 unités en 2023, soit un volume de moitié inférieur à celui connu jusque-là par le constructeur anglais.

Si on espère toujours un rebondissement favorable pour CCM, avec de nouveaux investisseurs qui pourraient se manifester, la marque pourrait cette fois ne pas avoir les ressources nécessaires pour se relever de cet ultime coup dur.