Deux nouveaux roadsters chez les Anglais de CCM

Dans la droite lignée de ses productions minimalistes précédentes, le constructeur anglais CCM vient de dévoiler deux nouveautés aux looks urbains et délicieusement rétro : les Street Moto et Street Moto R.

Deux déclinaisons qui partagent une base commune, un châssis léger avec cadre tubulaire treillis en acier et un moteur monocylindre de 600 cm3 qui développe 55 chevaux et offre un couple maximal de 50 Nm à 5 500 tr/min.

On retrouve également des équipements haut de gamme avec un système de freinage signé J.Juan, une fourche inversée Marzocchi, un amortisseur arrière YSS réglable et des jantes Takasago Excel de 17 pouces à rayons. Affichant seulement 145 kg à sec sur la balance, la nouvelle CCM Street Moto est disponible en trois coloris : bleu, blanc et noir, à partir de 9 995 £, soit environ 11 990 €.

Une déclinaison R avec système d’échappement en titane placé sous la selle, pièces en fibre de carbone (dont un sabot moteur), suspension arrière réglable toujours issue du catalogue YSS avec réservoir séparé et jantes Dymag UP7X est également disponible en jaune ou rouge contre une petite rallonge de budget : 11 495 £, soit environ 13 790 €.