Quelle est la meilleure voyageuse chez BMW ? La R 1300 RT ou R 1300 GS Adventure ? 

Il est bien difficile de rendre les transpondeurs de ces deux motos.

Quant à désigner une gagnante, non seulement leur positionnement est différent, mais en plus, nous ne sommes pas d’accord entre nous !

Le boxer 1300 cm³ convient parfaitement aux deux motos, il est onctueux à bas et mi-régime même si le caractère est plus effacé que sur l’ancien 1250. Les 145 ch offrent en revanche des sensations à haut régime qui n’existaient pas avant. Le freinage est puissant et performant dans les deux cas. Les suspensions fonctionnent à merveille, surtout si les options que nous vous conseillons de prendre sont sélectionnées. 1300 RT comme 1300 GSA sont beaucoup plus précises et rigoureuses que 1250 (RT et GSA) : un monde sépare la nouvelle génération de l’ancienne ! Si la polyvalence est le critère principal, la GSA remporte le match : équipée du système automatique de réduction de la hauteur de selle, et sans les valises, elle est plus accessible et légèrement plus facile au quotidien. Elle protège certes moins bien mais elle peut s’échapper des routes bitumées si besoin.

En revanche, si le voyage routier très longue distance est au programme, la 1300 RT est la plus fantastique des machines qu’on puisse imaginer : elle est certes encombrante au quotidien et pas évidente à manœuvrer à l’arrêt et dans les petits coins mais elle surpasse en confort de selle la majorité des motos et ne démérite même pas face à une Goldwing. La protection est très efficace et elle est beaucoup plus rapide en vitesse de pointe (les Goldwing sont bridées à 180 km/h). Enfin et surtout, sa rigueur et son dynamisme dans le sinueux sont presque dignes de machines sportives : la RT est capable d’atteindre 45° ou 49° d’angle en toute rigueur et sans frotter, soit autant qu’une GSA et plus que la majorité des GT, des roadsters habillés et des trails : la conduite sportive en montagne ne lui fait donc pas du tout peur ! Quant à la transmission ASA, si vous ne faites pas de tout terrain engagé, l’investissement semble à privilégier dans une optique de revente.

En voyage, la GSA reste avantagée par son réservoir contenant 6 l supplémentaires : aux vitesses autoroutières allemandes (plus de 140 km/h), le régime moteur dépasse les 5 000 trs/mn en continu et les deux motos ont tendance à consommer en moyenne 6,4 à 6,5 l au 100 km contre 5,5 à 5,8 l/100 km en moyenne sur le réseau secondaire et un petit peu plus de 5 l en conduite très sage. Un phénomène qui s’explique sans doute par le passage du Shiftcam en positon « puissance » aux environs de 4 800 trs/mn, donc par l’utilisation des cames favorisant le remplissage à haut régime au détriment de la consommation. Cela reste mesuré, bien sûr, mais ces vaisseaux donnent envie de se caler au régulateur et de ne jamais s’arrêter, surtout pas pour faire la queue à la station-service un jour de retour de vacances ; or sur autoroute, la RT dépasse difficilement 350 km avant passage en réserve et la GSA, 450 à 500 km, soit 100 km d’autonomie supplémentaire qui permettent parfois de ne pas faire le plein avant le péage !

Est-ce un critère d’achat ? Pas sûr, mais ça compte !