Quelle est la meilleure voyageuse chez BMW ? La R 1300 RT ou R 1300 GS Adventure ? 

BMW R 1300 RT BMW R 1300 GS Adventure

Moteur

Type bicylindre à plat, 4 temps, 2 ACT, 4 soupapes/cyl, refroidissement par eau bicylindre à plat, 4 temps, 2 ACT, 4 soupapes/cyl, refroidissement par eau

Cylindrée 1300 cm³ 1300 cm³

Alésage / Course 106,5 x 73 mm 106,5 x 73 mm

Puissance maxi 145 ch à 7750 trs/mn 145 ch à 7750 trs/mn

Couple maxi 149 NM à 6500 trs/mn 149 NM à 6500 trs/mn

Rapport volumétrique 13,3:1 13,3:1

Alimentation Injection électronique Injection électronique

Capacité de carburant 24 l (réserve, 4 l) 30 l (réserve, 4 l)

Emissions CO2 115 g/km 110 g/km

Norme Euro 5 Euro 5+

Consommation annoncée (WMTC) 5 l / 100 km 4,8 l / 100 km

Consommation vérifiée 5,3 à 6,4 l / 100 km 6,5 l / 100 km

Batterie 12V 12V

Transmission

Embrayage en bain d’huile, anti dribble assisté ; commande hydraulique en bain d’huile, anti dribble assisté ; commande hydraulique

Boite 6V 6V

Transmission finale cardan cardan

Partie cycle

Cadre Cadre en tubes d’acier, moteur porteur Cadre en tubes d’acier, moteur porteur

Bras oscillant Monobras aluminium avec Paralever Evo Monobras aluminium avec Paralever Evo

Dimensions L : 2229 mm, l : 97 mm ; h 1570 mm L : 2208 mm, l : 1000 mm ; h 1494 à 1588 mm

Empattement 1500 mm 1534 mm

Angle de chasse 26° 26,2°

Chasse 115 mm 118,8 mm

Garde au sol nc nc

Hauteur de selle 820 à 840 mm (différentes options de 780 à 860 mm) 850- 870 mm (DSA confort basse 83 à 85 mm, avec selle haute 880 / 900 mm )

Poids 281 kg pleins faits 269 kg pleins faits

Suspensions

Avant Telelever Evo , deb. 149 mm, Dynamic ESA Telelever Evo, suspensions actives Dynamic ESA, deb. 210 mm ( 190 mm avec option DSA confort )

Arrière Paralever Evo à mono amortisseur ESA Dynamic, déb 158 mm Paralever Evo à mono amortisseur actif Dynamic ESA, déb 220 mm (200 mm avec DSA confort )

Roues

Type Alu coulé Tubeless à rayons

Dimensions jantes AV/AR 3,5’’ x 17 / 6 ’’ X 17 3,00’’ x 19 / 4,5’’ X 17

Pneumatiques 120/70 x 17 – 190/55 x 17 120/70 x 19 – 170/60 x 17

Freins

Avant Deux disques flottants ø 310 mm, étriers radiaux 4 pistons, ABS optimisé en virage Deux disques flottants ø 310 mm, étriers radiaux 4 pistons, ABS optimisé en virage

Arrière simple disque ø 285 mm étrier flottant 2 pistons, ABS optimisé en virage simple disque ø 285 mm étrier flottant 2 pistons, ABS optimisé en virage

Equipement électronique de série

Tableau de bord TFT 10,25’’ TFT couleur 6,5’’

Contrôle de traction DTC en série DTC en série

ABS oui, optimisé en virage oui, optimisé en virage

Modes de conduite 3 modes en série, + modeDynamic et Dynamic Pro en option départ d’usine 4 modes en série, + mode Dynamic en option

Divers Feu et clignotants à LED, appel d’urgence intelligent serie, suspensions actives en série Feu et clignotants à LED, radars / régulateur adaptatif en option, , appel d’urgence intelligent en série , suspensions actives en série

Aspects pratiques

Commandes réglables oui oui

Bulle réglable oui oui

Alarme option option

démarrage sans clé série série

alimentation électrique DIN 12 V et USB C USB

Poignée de maintien passager oui oui

Béquille centrale option option

Poignées chauffantes série série

Tarif 24 400,00 € 23 800,00 €

Coloris / Versions base blanc alpin, Option 719 + 220 €, Style Impulse + 1565 €, Triple Black + 675 € base rouge, GS Trophy + 750 €, Option 719 + 2190 €, Triple Black + 810 €