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Quelle est la meilleure voyageuse chez BMW ? La R 1300 RT ou R 1300 GS Adventure ? 

Dans Moto / Nouveauté

Pierre Siedzianowski

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4. Les fiches techniques respectives des BMW R 1300 RT et R 1300 GS Adventure

 

Quelle est la meilleure voyageuse chez BMW ? La R 1300 RT ou R 1300 GS Adventure ? 
  BMW R 1300 RT BMW R 1300 GS Adventure 
     
Moteur    
Type bicylindre à plat, 4 temps, 2 ACT, 4 soupapes/cyl, refroidissement par eau bicylindre à plat, 4 temps, 2 ACT, 4 soupapes/cyl, refroidissement par eau
Cylindrée 1300 cm³ 1300 cm³
Alésage / Course 106,5  x 73 mm 106,5  x 73 mm
Puissance maxi 145 ch à  7750 trs/mn 145 ch à  7750 trs/mn
Couple maxi 149 NM à 6500 trs/mn 149 NM à 6500 trs/mn
Rapport volumétrique 13,3:1  13,3:1 
Alimentation Injection électronique Injection électronique
Capacité de carburant 24 l (réserve, 4 l) 30 l (réserve, 4 l)
Emissions CO2 115 g/km 110 g/km
Norme Euro 5 Euro 5+
Consommation annoncée (WMTC) 5 l / 100 km 4,8 l / 100 km
Consommation vérifiée 5,3 à 6,4 l / 100 km  6,5 l / 100 km
Batterie 12V 12V
     
Transmission    
Embrayage  en bain d’huile, anti dribble assisté ; commande hydraulique  en bain d’huile, anti dribble assisté ; commande hydraulique
Boite 6V 6V
Transmission finale cardan cardan
     
Partie cycle    
Cadre Cadre en tubes d’acier, moteur porteur Cadre en tubes d’acier, moteur porteur
Bras oscillant Monobras aluminium avec Paralever Evo Monobras aluminium avec Paralever Evo
Dimensions L : 2229 mm, l : 97  mm ; h 1570 mm L : 2208 mm, l : 1000 mm ; h 1494 à 1588 mm
Empattement 1500 mm 1534 mm
Angle de chasse 26° 26,2°
Chasse 115 mm 118,8 mm
Garde au sol nc nc
Hauteur de selle 820 à 840 mm (différentes options de 780 à 860 mm) 850- 870 mm (DSA confort basse 83 à 85 mm, avec selle haute 880 / 900  mm )
Poids  281 kg pleins faits 269  kg pleins faits
     
Suspensions    
Avant Telelever Evo , deb. 149 mm, Dynamic ESA Telelever Evo, suspensions actives Dynamic ESA, deb. 210 mm ( 190 mm avec option DSA confort )
Arrière Paralever Evo à mono amortisseur  ESA Dynamic, déb 158 mm Paralever Evo  à mono amortisseur actif  Dynamic ESA, déb 220 mm (200 mm avec DSA confort )
     
Roues    
Type Alu coulé Tubeless à rayons
Dimensions jantes AV/AR 3,5’’ x 17 / 6 ’’ X 17 3,00’’ x 19 / 4,5’’ X 17
Pneumatiques 120/70 x 17 – 190/55 x 17 120/70 x 19 – 170/60 x 17
     
Freins    
Avant Deux disques flottants ø 310 mm, étriers radiaux 4 pistons, ABS optimisé en virage  Deux disques flottants ø 310 mm, étriers radiaux 4 pistons, ABS optimisé en virage 
Arrière simple disque ø 285 mm étrier flottant 2 pistons, ABS optimisé en virage simple disque ø 285 mm étrier flottant 2 pistons, ABS optimisé en virage
     
Equipement électronique de série    
     
Tableau de bord TFT 10,25’’ TFT couleur 6,5’’
Contrôle de traction  DTC en série DTC en série
ABS oui, optimisé en virage oui, optimisé en virage
Modes de conduite 3 modes en série, + modeDynamic et Dynamic Pro en option départ d’usine 4 modes en série, + mode Dynamic en option
Divers Feu et clignotants à LED, appel d’urgence intelligent serie, suspensions  actives en série  Feu et clignotants à LED, radars / régulateur adaptatif en option, , appel d’urgence intelligent en série , suspensions actives en série
     
Aspects pratiques     
     
Commandes réglables oui oui
Bulle réglable oui oui
Alarme option option
démarrage sans clé série série
alimentation électrique DIN 12 V et USB C USB
Poignée de maintien passager oui oui
Béquille centrale option option
Poignées chauffantes  série série
     
Tarif 24 400,00 € 23 800,00 €
Coloris / Versions  base blanc alpin, Option 719 + 220 €, Style Impulse + 1565 €, Triple Black + 675 € base rouge, GS Trophy + 750 €, Option 719 + 2190 €, Triple Black + 810 €
Garantie 3 ans 3 ans
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