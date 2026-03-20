Quelle est la meilleure voyageuse chez BMW ? La R 1300 RT ou R 1300 GS Adventure ?
4. Les fiches techniques respectives des BMW R 1300 RT et R 1300 GS Adventure
|BMW R 1300 RT
|BMW R 1300 GS Adventure
|Moteur
|Type
|bicylindre à plat, 4 temps, 2 ACT, 4 soupapes/cyl, refroidissement par eau
|bicylindre à plat, 4 temps, 2 ACT, 4 soupapes/cyl, refroidissement par eau
|Cylindrée
|1300 cm³
|1300 cm³
|Alésage / Course
|106,5 x 73 mm
|106,5 x 73 mm
|Puissance maxi
|145 ch à 7750 trs/mn
|145 ch à 7750 trs/mn
|Couple maxi
|149 NM à 6500 trs/mn
|149 NM à 6500 trs/mn
|Rapport volumétrique
|13,3:1
|13,3:1
|Alimentation
|Injection électronique
|Injection électronique
|Capacité de carburant
|24 l (réserve, 4 l)
|30 l (réserve, 4 l)
|Emissions CO2
|115 g/km
|110 g/km
|Norme
|Euro 5
|Euro 5+
|Consommation annoncée (WMTC)
|5 l / 100 km
|4,8 l / 100 km
|Consommation vérifiée
|5,3 à 6,4 l / 100 km
|6,5 l / 100 km
|Batterie
|12V
|12V
|Transmission
|Embrayage
|en bain d’huile, anti dribble assisté ; commande hydraulique
|en bain d’huile, anti dribble assisté ; commande hydraulique
|Boite
|6V
|6V
|Transmission finale
|cardan
|cardan
|Partie cycle
|Cadre
|Cadre en tubes d’acier, moteur porteur
|Cadre en tubes d’acier, moteur porteur
|Bras oscillant
|Monobras aluminium avec Paralever Evo
|Monobras aluminium avec Paralever Evo
|Dimensions
|L : 2229 mm, l : 97 mm ; h 1570 mm
|L : 2208 mm, l : 1000 mm ; h 1494 à 1588 mm
|Empattement
|1500 mm
|1534 mm
|Angle de chasse
|26°
|26,2°
|Chasse
|115 mm
|118,8 mm
|Garde au sol
|nc
|nc
|Hauteur de selle
|820 à 840 mm (différentes options de 780 à 860 mm)
|850- 870 mm (DSA confort basse 83 à 85 mm, avec selle haute 880 / 900 mm )
|Poids
|281 kg pleins faits
|269 kg pleins faits
|Suspensions
|Avant
|Telelever Evo , deb. 149 mm, Dynamic ESA
|Telelever Evo, suspensions actives Dynamic ESA, deb. 210 mm ( 190 mm avec option DSA confort )
|Arrière
|Paralever Evo à mono amortisseur ESA Dynamic, déb 158 mm
|Paralever Evo à mono amortisseur actif Dynamic ESA, déb 220 mm (200 mm avec DSA confort )
|Roues
|Type
|Alu coulé
|Tubeless à rayons
|Dimensions jantes AV/AR
|3,5’’ x 17 / 6 ’’ X 17
|3,00’’ x 19 / 4,5’’ X 17
|Pneumatiques
|120/70 x 17 – 190/55 x 17
|120/70 x 19 – 170/60 x 17
|Freins
|Avant
|Deux disques flottants ø 310 mm, étriers radiaux 4 pistons, ABS optimisé en virage
|Deux disques flottants ø 310 mm, étriers radiaux 4 pistons, ABS optimisé en virage
|Arrière
|simple disque ø 285 mm étrier flottant 2 pistons, ABS optimisé en virage
|simple disque ø 285 mm étrier flottant 2 pistons, ABS optimisé en virage
|Equipement électronique de série
|Tableau de bord
|TFT 10,25’’
|TFT couleur 6,5’’
|Contrôle de traction
|DTC en série
|DTC en série
|ABS
|oui, optimisé en virage
|oui, optimisé en virage
|Modes de conduite
|3 modes en série, + modeDynamic et Dynamic Pro en option départ d’usine
|4 modes en série, + mode Dynamic en option
|Divers
|Feu et clignotants à LED, appel d’urgence intelligent serie, suspensions actives en série
|Feu et clignotants à LED, radars / régulateur adaptatif en option, , appel d’urgence intelligent en série , suspensions actives en série
|Aspects pratiques
|Commandes réglables
|oui
|oui
|Bulle réglable
|oui
|oui
|Alarme
|option
|option
|démarrage sans clé
|série
|série
|alimentation électrique
|DIN 12 V et USB C
|USB
|Poignée de maintien passager
|oui
|oui
|Béquille centrale
|option
|option
|Poignées chauffantes
|série
|série
|Tarif
|24 400,00 €
|23 800,00 €
|Coloris / Versions
|base blanc alpin, Option 719 + 220 €, Style Impulse + 1565 €, Triple Black + 675 €
|base rouge, GS Trophy + 750 €, Option 719 + 2190 €, Triple Black + 810 €
|Garantie
|3 ans
|3 ans
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