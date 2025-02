BMW replonge dans l'univers de Michel Vaillant avec la BMW R 12 Julie Wood en édition limitée

BMW Motorrad France s’inspire une nouvelle fois de l’œuvre imaginée par le dessinateur et scénariste Jean Graton pour décliner en série limitée un des modèles de son catalogue.

L'honneur revient cette fois à l'héroïne Julie Wood, une motarde californienne. Personnage principal de 8 tomes de 1976 à 1980, elle a joué un rôle aux côtés du pilote automobile Michel Vaillant quelques années plus tard avant de s’effacer progressivement. De retour sur le devant de la scène grâce à Philippe Pelaez et Claudi Stassi, trois nouveaux albums sont prévus pour débuter une deuxième saison. Le premier de ces trois albums, « Mortel Rodéo », se dévoilera officiellement au grand public le 14 février 2025.

C'est en puisant dans cet univers fictif que BMW a imaginé la BMW R 12 Julie Wood, une moto utilisée par l'héroïne dans la série de bandes dessinées à paraître.

Une édition limitée pour le roadster allemand

Les 15 exemplaires en série limitée de la BMW R 12 Julie Wood sont identifiables au premier coup d’œil grâce à la peinture pailletée argent, sublimée par des bandes stylisées bleues et rouges qui s’inspirent de la palette de couleurs du casque fétiche de la motarde californienne. Le numéro d’exemplaire « XX/15 », le nom de l’héroïne ainsi que son logo « W » sont apposés sur le réservoir, devant le pilote et s’intègrent à la peinture exclusive de la moto.

En plus de ce style unique, la BMW R 12 Julie Wood est également dotée d’un équipement complet : Finition Pro (Pack Confort, alarme antivol, feux de route Pro et capteur de pression des pneumatiques RDC), kit passager, échappement design, roues noires à rayons Option 719 Classic de 19’’ à l’avant et 16’’ à l’arrière et compte-tours analogique (qui vient compléter le cadran d'instrumentation analogique de série).

Présentée pour la première fois au public lors du salon Rétromobile, qui se tient actuellement, et jusqu'à dimanche 9 février à Paris (Hall 1 L017), la BMW R 12 Julie Wood, qui sera également présente à Lyon pour le Salon du 2 Roues (13 au 16 février, Hall 4 B012) est disponible au tarif de 21 400 € auprès du réseau de concessionnaires BMW Motorrad France.