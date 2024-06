Brixton prépare un nouveau gros trail

Secoué par la crise sanitaire, le groupe KSR, propriétaire de plusieurs marques de deux-roues, dont une grande partie des modèles provient de fabricants chinois, a dangereusement tangué en 2023.

Finalement sauvé par un large plan de restructuration et une réorganisation large, notamment en supprimant sa branche française et en confiant le marché hexagonal à sa filiale belge, le groupe KSR s’est offert un sursis.

Un très mauvais coup évité de justesse pour la marque phare du groupe autrichien, Brixton.

En difficultés sur le marché européen avec des chiffres en deçà des attentes, notamment en France, où elle peine à s’imposer, Brixton ne baisse pas les bras pour autant, et compte sur ses nouveautés pour redresser la barre.

Un trail pour relancer Brixton ?

Des nouveaux modèles parmi lesquels on pourrait bientôt retrouver un trail de grosse cylindrée. À en croire les croquis de son développement, la moto pourrait reposer sur le moteur d’origine chinoise (Gaokin), un bicylindre parallèle de 1 222 cm3, que l’on retrouve déjà dans la néo-rétro Cromwell 1200. Un bloc qui développe 83 chevaux à 6 550 tr/min et un couple de 108 Nm accessible dès 3 100 tr/min que Brixton pourrait adapter afin de l’intégrer dans un trail.

Cette déclinaison de plus forte cylindrée de la Storr 500, dévoilée sous forme de concept lors du salon de Milan en 2022 et dont on ignore encore si une version de série va arriver, pourrait donc compléter le catalogue de la marque autrichienne dans les prochains mois.