CFMoto : la ceinture de sécurité, concept de sécurité ou une chimère ?

CFMoto, toujours à la pointe de l'innovation, pourrait bien introduire une ceinture de sécurité pour moto, s'inspirant des systèmes utilisés dans l'industrie automobile pour améliorer la sécurité des motocyclistes. Le concept de la ceinture de sécurité pour moto reste largement inexploré. Cependant, avec un brevet déposé en 2022 et accordé en juin 2024, CFMoto semble déterminé à aller de l'avant avec cette idée. Selon le brevet, la ceinture se déploie depuis un côté et se fixe autour des hanches du conducteur, le maintenant en place lors d'une collision arrière et de face, évitant ainsi les mouvements brusques du conducteur.

La rumeur court que cette technologie pourrait être intégrée dans la 750 SR-R, un modèle sportif de la marque qui viendrait combler l'écart entre la 650 SR-R et la nouvelle V4 1000. Les images accompagnant le brevet montrent clairement la ceinture en tissu qui pourrait avoir la fonction décrite, apportant un élément de sécurité supplémentaire sur ce modèle.

Toutefois, la mise en œuvre d'un tel dispositif soulève plusieurs questions. D'un côté, la ceinture de sécurité pourrait s'avérer extrêmement utile en cas de choc frontal, un scénario où le maintien du conducteur pourrait faire une différence significative. Cependant, dans d'autres situations, comme les glissades ou les « highsides », il pourrait être dangereux pour le pilote de rester attaché à la moto, car il serait alors moins susceptible de s'échapper rapidement ou de se dégager de l'impact. En effet, les accidents de type « highsides » ou les glissades latérales sont beaucoup plus fréquents que les collisions frontales.

Ce n’est pas la première fois que l’idée de sécuriser un conducteur de moto avec une ceinture de sécurité est évoquée. Le scooter BMW C1 avait déjà utilisé ce système, mais dans un cadre très particulier où le conducteur était placé dans une sorte de cellule de sécurité. Dans le cas d'une moto standard, où le pilote est exposé, la situation serait bien différente.

Bien que cette innovation soit intéressante, il reste peu probable que CFMoto décide de la mettre en production à grande échelle, notamment en raison des nombreux défis que pose la sécurité d'un tel dispositif dans les situations les plus courantes de conduite. La réflexion de la marque chinoise est donc justifiée, mais il semble qu'elle doive encore résoudre de nombreuses questions avant de pouvoir concrétiser cette technologie.