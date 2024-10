Des nouvelles motos animées par un inédit moteur trois-cylindres en V bientôt au catalogue Honda ?

Voilà une nouvelle que l’on n’attendait pas.

Selon de fortes rumeurs venues du Japon, Honda s’apprêterait à annoncer l’arrivée prochaine d’une toute nouvelle gamme de motos animées par un inédit et inattendu moteur trois-cylindres en V.

Une innovation confirmée par Minoru Kato, le P.-D.G. de Honda Motor Co., Ltd. et chef de la division moto en personne : « Les clients nous ont dit qu'ils voulaient quelque chose de nouveau. Je ne peux rien dire encore, mais nous y travaillons. »

À en croire le média nippon Webike (à qui l'on doit les deux photomontages), généralement bien informé sur les projets de la marque Honda, ce nouveau projet de moteur pourrait être officialisé lors de la prochaine édition du salon EICMA de Milan, qui se tiendra dans un mois dans la capitale lombarde.

Un moteur V3 au cœur d'une nouvelle gamme ?

Les premières motos équipées de ce nouveau moteur V3, dont la cylindrée serait d’environ 800 cm3, pourraient ensuite être présentées dans le courant de l’année 2025, comme le précise Webike : « La théorie la plus récente concerne l’intégration des moteurs de conception nouvelle dans une grande variété de modèles. Plusieurs modèles dérivés du V3 devraient ainsi arriver. »

L’ambition de Honda avec ce moteur inédit sera de concurrencer les modèles Yamaha équipés du CP3, les motos Triumph ou encore certaines marques chinoises qui ont également développé une architecture de moteur à trois-cylindres.

Une petite révolution serait-elle en vue pour Honda ?