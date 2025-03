KTM AG a opté pour une approche innovante pour gérer sa crise financière en 2025, en combinant transparence et résilience. Le 25 février, la société a annoncé que ses créanciers et leurs représentants avaient accepté le plan de restructuration, avec un taux de remboursement de 30 %, satisfaisant ainsi les créanciers qui recevront leur paiement en une seule tranche d'ici la fin mai. Toutefois, ce n’est pas uniquement sur le plan financier que KTM a fait des efforts pour se redresser, mais aussi dans sa communication externe, en choisissant de reconnaître ouvertement ses erreurs passées.

Pour ce faire, KTM a mis en place une campagne de communication audacieuse, comprenant une publicité pleine page dans l'édition régionale de Haute-Autriche du *Kronenzeitung*, le plus grand quotidien du pays. Cette publicité n'était pas simplement destinée à vanter l'entreprise, mais à adresser les erreurs commises dans le passé. Le message principal de la campagne était fort et direct : « La passion ne fait jamais faillite. »

Dans cette publicité, KTM ne se contente pas de revendiquer son amour pour le métier, mais admet également qu'elle a pris des risques excessifs. Le message principal indique : « Sans édulcorer : nous allions trop vite et sommes sortis du virage. Mais : nous grimperons à nouveau. » En ajoutant « C'est probablement le destin que nous soyons une entreprise qui construit des véhicules sans marche arrière », KTM souligne sa détermination à aller de l’avant, sans regret.

La publicité va au-delà des excuses, affichant également une vision optimiste pour l’avenir de l’entreprise. « Nous sommes de retour et avons appris de nos erreurs », peut-on lire, accompagnée d'une promesse de plus de transparence à l’avenir. KTM a aussi pris le soin de remercier ses supporters fidèles, finissant avec un message puissant : « À tous ceux qui ont douté de nous… regardez-nous ! Nous sommes de retour dans la course. »

Avec cette campagne, KTM ne se contente pas de gérer sa crise, mais prend également un nouveau départ, renforçant sa position et montrant qu’elle est prête à se relever, plus forte et plus transparente que jamais. C’est un message de résilience et de persévérance pour ses créanciers, ses employés et ses supporters, et un rappel que l'entreprise reste un acteur incontournable du marché des motos.