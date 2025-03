Tout d’un maxi, sauf le prix pour le trail Morbidelli T1002VX

Cette prise en mains de la Morbidelli T1002VX est prometteuse. Non contente d’offrir des sensations moteur rares rappelant qu’un trail est avant tout coupleux et exploitable, sa vitesse de croisière ne dépasse pas le 140 km/h et sa vitesse de pointe les 200. Si sa puissance reste plus que raisonnable et exploitable, avec 87 ch maximum, elle est une moto intelligente et bien pensée, rappelant la V-Strom 1050 sans en avoir la même facilité.

Voulue originale autant que pratique et censée, valorisante, et très correctement finie, elle augmente les impressions de vitesse au travers d’une déflexion d’air perfectible, certes, d’un poids sensible dans les courbes en conduite sportive, certes, mais elle se fait remarquer non pas du fait de ses défauts, mais bien au contraire du fait de ses qualités. Routière équilibrée et sur équipée, profitant d’un agrément dingue, cette nouveauté 2025 tire assurément son épingle du jeu au travers d’une prestation très homogène, tarifée raisonnablement aux alentours de 10 000 € et ne privant de rien d’un agrément moteur et partie cycle essentiels.

En offrant une bonne dose de confort, en limitant les risques et en répondant aux besoins de certains du fait d’une électronique bien calibrée, cette moto semblant lourde sur le papier ne l’est en réalité qu’une fois complètement équipée par les éléments montés d’origine (bagagerie et protections principalement). Véritable machine à tracer la route, petite ou grande, en solo comme en duo, elle se montre accessible en hauteur de selle comme en prestation et surprend favorablement son monde.

Reste à oser la différence, tout en se disant que Morbidelli appartient au groupe Keeway (Benelli, QJ Motor et consorts) et que ce géant-là fait un nouveau pas vers nous et pour la moto. En ferons-nous de même vers lui ? Il n’est en tout cas pas à avoir peur, apparemment.

Caradisiac a aimé