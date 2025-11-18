Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
À moins de 12 000 €, la Mash 750 GT est-elle une bonne affaire ? 

Benoit Lafontaine

3. L’avis de la rédaction sur la Mash 750 GT

 

Cet essai nous impose de ni Masher, ni mâcher nos propos. De fait, cette GT750 est telle que l’on aurait pu imaginer à la voir : protectrice. Et c’est là sa principale qualité. Elle se défend plutôt bien lorsqu’emmenée de manière raisonnable, raisonnée et en respectant les limitations de vitesse, mais ne saurait faire de miracles quant aux sensations moteur ou à la prestation globale : correcte, elle aussi, mais sans ce petit plus qui pourrait faire chavirer un cœur face à une BMW R1200 d’occasion par exemple. Sauf si l’on est jeune permis.

Reste alors la question du tarif. 11 999 €. Cela semble peu, dans l’absolu, pour une « grosse » GT, mais fait déjà une somme au regard de la prestation que le seul niveau d’équipement -pléthorique au demeurant- ne saurait justifier. De fait, eut-elle été proposée à 9 999 € que l’on lui aurait bien plus pardonné son comportement dynamique lorsque sur petites routes. Ou bien le mono amortisseur arrière devrait-il être de meilleure qualité afin de mieux s’accorder à la fourche, somme toute convenable et justifier en cela l’investissement initial. Surtout pour une marque en plein développement dans la catégorie des gros cubes, à laquelle colle encore l’image des motos chinoises. Certes, il existe un niveau de qualité, une finition correcte, mais le modèle peut encore progresser un peu pour être pleinement apprécié en toutes circonstances et sur toutes les routes.

Si elle n’est pas tout à fait sur des rails, la GT750 l’on veut être fidèle à l’image du titre : une bonne moto pour voyager, un peu lourde, sorte de motrice à gasoil à l’ère des locomotives électriques, dont la mécanique mériterait un peu plus de souplesse et de modernité pour être à jour. Et un bon amortisseur. Il va de soi.

Caradisiac a aimé

  • Le niveau de protection

  • L’équipement complet

  • Le comportement sur bon revêtement

Caradisiac n’a pas aimé

  • Le mono amortisseur arrière
  • L’absence de béquille centrale

 

Mash 750 GT
Look
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Design
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Qualité de finition/montage
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Aspects pratiques
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
Instrumentation
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Espace de rangement
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Équipement de série
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Ergonomie/confort
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
Position de conduite
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Protection (vent/pluie)
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Duo
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Confort
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Prise en main
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Déplacement à l’arrêt
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Moteur
  • 5.166666666666667
  • 5.166666666666667
  • 5.166666666666667
  • 5.166666666666667
  • 5.166666666666667
Sonorité
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Puissance/performance
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Couple
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Reprise/souplesse/vibration
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Boîte de vitesses
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Gestion cartographie
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Châssis
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
Répartition des masses
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Tenue de route
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Remontée d’informations
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Qualité de suspensions
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Réglages suspensions
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Freinage
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
Feeling au levier/pied
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Qualité d’ABS
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Efficacité de freinage
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Budget
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Prix d’achat
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Rapport qualité/prix
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Rapport à la concurrence
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Consommation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8

La fiche technique de la Mash GT 750

Moteur

Modèle 2025
Type Bicylindre en ligne, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, calage vilebrequin à 180°, Euro 5+
Cylindrée 730 cm3 (83 x 67,5 mm)
Puissance 74,8 ch (55 kW) à 8.500 tours/minute // A2 : 47,6 ch (35 kW) à 8.000 tr/min
Couple 69 Nm à 6.800 tours/minute // A2 : 61 Nm à 4.600 tr/min
Allumage Electronique
Lubrification Carter humide
Alimentation Injection électronique de carburant Bosch
Mode de conduite  

Transmission

  
Embrayage Multi disques en bain d’huile
Boîte de vitesses 6 rapports
Transmission finale Par chaîne

Partie cycle

  
Cadre Cadre à double poutre en aluminium
Longueur 2.230 mm
Largeur 930 mm
Empattement 1.464 mm
Garde au sol 150 mm
Hauteur de selle 780 mm
Poids 250 kg à vide, 275 kg tous pleins faits
Suspension avant Fourche inversée de 43 mm de diamètre, réglable en compression et détente, débattement de 150 mm
Suspension arrière Double bras oscillant en aluminium, amortisseur arrière horizontal à biellettes progressives avec bonbonne de gaz séparée, débattement - mm
Angle de chasse 25°
Chasse à la roue - mm
Frein avant Double disque de 298 mm de diamètre, étriers radiaux Brembo, maître-cylindre Brembo, ABS
Frein arrière Simple disque de 260 mm de diamètre, étrier flottant Brembo, ABS
Roues Jantes alliages de 17 pouces
Pneu avant 120/70 ZR17 Michelin Road 6
Pneu arrière 180/55 ZR17 Michelin Road 6

Révisions

  
Intervalle Premier entretien à 1.000 km, puis tous les 6.000 km. Jeu aux soupapes tous les 24.000 km
Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre, kilométrage illimité

Pratique

  
Capacité emport Deux valises rigides de 20 litres, déverrouillage électrique
Ecran Compteur TFT couleur de 12,3"
Prise Ports USB-A et USB-C, prise 12V
Application mobile Application Carbit Ride, Android et iOS

Contenances

  
Réservoir 24 litres dont 3,5 litres de réserve
Coloris Noir, gold
Prix 11.999 euros
