3. L’avis de la rédaction sur la Mash 750 GT
Cet essai nous impose de ni Masher, ni mâcher nos propos. De fait, cette GT750 est telle que l’on aurait pu imaginer à la voir : protectrice. Et c’est là sa principale qualité. Elle se défend plutôt bien lorsqu’emmenée de manière raisonnable, raisonnée et en respectant les limitations de vitesse, mais ne saurait faire de miracles quant aux sensations moteur ou à la prestation globale : correcte, elle aussi, mais sans ce petit plus qui pourrait faire chavirer un cœur face à une BMW R1200 d’occasion par exemple. Sauf si l’on est jeune permis.
Reste alors la question du tarif. 11 999 €. Cela semble peu, dans l’absolu, pour une « grosse » GT, mais fait déjà une somme au regard de la prestation que le seul niveau d’équipement -pléthorique au demeurant- ne saurait justifier. De fait, eut-elle été proposée à 9 999 € que l’on lui aurait bien plus pardonné son comportement dynamique lorsque sur petites routes. Ou bien le mono amortisseur arrière devrait-il être de meilleure qualité afin de mieux s’accorder à la fourche, somme toute convenable et justifier en cela l’investissement initial. Surtout pour une marque en plein développement dans la catégorie des gros cubes, à laquelle colle encore l’image des motos chinoises. Certes, il existe un niveau de qualité, une finition correcte, mais le modèle peut encore progresser un peu pour être pleinement apprécié en toutes circonstances et sur toutes les routes.
Si elle n’est pas tout à fait sur des rails, la GT750 l’on veut être fidèle à l’image du titre : une bonne moto pour voyager, un peu lourde, sorte de motrice à gasoil à l’ère des locomotives électriques, dont la mécanique mériterait un peu plus de souplesse et de modernité pour être à jour. Et un bon amortisseur. Il va de soi.
Caradisiac a aimé
Caradisiac n’a pas aimé
- Le mono amortisseur arrière
- L’absence de béquille centrale
|Mash 750 GT
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique de la Mash GT 750
|
Moteur
|
Modèle 2025
|Type
|Bicylindre en ligne, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, calage vilebrequin à 180°, Euro 5+
|Cylindrée
|730 cm3 (83 x 67,5 mm)
|Puissance
|74,8 ch (55 kW) à 8.500 tours/minute // A2 : 47,6 ch (35 kW) à 8.000 tr/min
|Couple
|69 Nm à 6.800 tours/minute // A2 : 61 Nm à 4.600 tr/min
|Allumage
|Electronique
|Lubrification
|Carter humide
|Alimentation
|Injection électronique de carburant Bosch
|Mode de conduite
|
Transmission
|Embrayage
|Multi disques en bain d’huile
|Boîte de vitesses
|6 rapports
|Transmission finale
|Par chaîne
|
Partie cycle
|Cadre
|Cadre à double poutre en aluminium
|Longueur
|2.230 mm
|Largeur
|930 mm
|Empattement
|1.464 mm
|Garde au sol
|150 mm
|Hauteur de selle
|780 mm
|Poids
|250 kg à vide, 275 kg tous pleins faits
|Suspension avant
|Fourche inversée de 43 mm de diamètre, réglable en compression et détente, débattement de 150 mm
|Suspension arrière
|Double bras oscillant en aluminium, amortisseur arrière horizontal à biellettes progressives avec bonbonne de gaz séparée, débattement - mm
|Angle de chasse
|25°
|Chasse à la roue
|- mm
|Frein avant
|Double disque de 298 mm de diamètre, étriers radiaux Brembo, maître-cylindre Brembo, ABS
|Frein arrière
|Simple disque de 260 mm de diamètre, étrier flottant Brembo, ABS
|Roues
|Jantes alliages de 17 pouces
|Pneu avant
|120/70 ZR17 Michelin Road 6
|Pneu arrière
|180/55 ZR17 Michelin Road 6
|
Révisions
|Intervalle
|Premier entretien à 1.000 km, puis tous les 6.000 km. Jeu aux soupapes tous les 24.000 km
|Garantie
|3 ans pièces et main d'oeuvre, kilométrage illimité
|
Pratique
|Capacité emport
|Deux valises rigides de 20 litres, déverrouillage électrique
|Ecran
|Compteur TFT couleur de 12,3"
|Prise
|Ports USB-A et USB-C, prise 12V
|Application mobile
|Application Carbit Ride, Android et iOS
|
Contenances
|Réservoir
|24 litres dont 3,5 litres de réserve
|Coloris
|Noir, gold
|Prix
|11.999 euros
