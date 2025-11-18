Cet essai nous impose de ni Masher, ni mâcher nos propos. De fait, cette GT750 est telle que l’on aurait pu imaginer à la voir : protectrice. Et c’est là sa principale qualité. Elle se défend plutôt bien lorsqu’emmenée de manière raisonnable, raisonnée et en respectant les limitations de vitesse, mais ne saurait faire de miracles quant aux sensations moteur ou à la prestation globale : correcte, elle aussi, mais sans ce petit plus qui pourrait faire chavirer un cœur face à une BMW R1200 d’occasion par exemple. Sauf si l’on est jeune permis.

Reste alors la question du tarif. 11 999 €. Cela semble peu, dans l’absolu, pour une « grosse » GT, mais fait déjà une somme au regard de la prestation que le seul niveau d’équipement -pléthorique au demeurant- ne saurait justifier. De fait, eut-elle été proposée à 9 999 € que l’on lui aurait bien plus pardonné son comportement dynamique lorsque sur petites routes. Ou bien le mono amortisseur arrière devrait-il être de meilleure qualité afin de mieux s’accorder à la fourche, somme toute convenable et justifier en cela l’investissement initial. Surtout pour une marque en plein développement dans la catégorie des gros cubes, à laquelle colle encore l’image des motos chinoises. Certes, il existe un niveau de qualité, une finition correcte, mais le modèle peut encore progresser un peu pour être pleinement apprécié en toutes circonstances et sur toutes les routes.

Si elle n’est pas tout à fait sur des rails, la GT750 l’on veut être fidèle à l’image du titre : une bonne moto pour voyager, un peu lourde, sorte de motrice à gasoil à l’ère des locomotives électriques, dont la mécanique mériterait un peu plus de souplesse et de modernité pour être à jour. Et un bon amortisseur. Il va de soi.

Caradisiac a aimé

Le niveau de protection

L’équipement complet

Le comportement sur bon revêtement Caradisiac n’a pas aimé Le mono amortisseur arrière

L’absence de béquille centrale

Mash 750 GT Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









La fiche technique de la Mash GT 750