Inutile d’avoir la dent trop dure avec cette C 1002 V : elle est en mesure de faire apprécier ses différences comme ses qualités, ou encore la conduite qu’elle invite à adopter : au choix coulée et douce sur un mode ECO, facile d’accès et coupleux, ou bien plus démonstrative et exigeante sur un mode Sport nettement plus relevé et toujours prompt à secouer les puces du fait de sa réactivité. Loin d’être un dragster chinois prétentieux, voici une bonne moto loisir, capable de transporter avec style et élégance sans jamais faire sentir sa provenance ou encore son poids. Pas même sa cylindrée, sachant mettre les formes mais que l’on jurerait inférieure à celle annoncée. Sobre dans son équipement comme dans sa ligne, elle s’affiche en France à 10 490 €.

Un tarif certes élevé pour une moto « chinoise » affichant une telle simplicité et quelques limitations d’usage, mais une moto des plus intéressantes évoquant le Diavel ou encore la Rocket III sans les nommer ni (trop) les copier. S’il n’est pas aisé de se mesurer ou comparer à son idole, cette humble production parvient à distiller son charme, créer sa propre voie (au sens propre comme au sens figuré), sa propre personnalité et à plaire malgré son manque d’image et sa marque renaissante. Intrigante, intéressante, elle répond peut-être à un manque certain dans les gammes de constructeurs et surtout à un besoin : celui de rouler classe sans dépenser des fortunes. En mode ECO, elle consomme peu en encourageant à évoluer sur le couple, tandis que le mode Sport se montre un peu plus gourmand, établissant une consommation moyenne sur un parcours mixant les deux cartographies à moins de 6,2 l/100 km. Avec sa faible hauteur de selle la mettant à portée du plus grand nombre, sans oublier son aspect valorisant et teigneux, la nouveauté Morbidelli dispose de bons arguments.

Reste à voir votre accueil, toujours mesuré, et à recevoir vis critiques sur le prix ou encore les restrictions d’utilisation. Elle n’en est pas moins une bonne idée, bien réalisée et très justement proportionnée.

À moins de 10 000 €, elle aurait peut-être été encore plus attractive. Non ?

