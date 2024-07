La 12e World Ducati Week 2024 approche : ce qu'il faut savoir

Le programme de cette édition est disponible sur le site officiel et l'application WDW, et il s'annonce comme le plus complet de l'histoire de l'événement. Voici ce qui vous attend … Le vendredi matin sera dédié au traditionnel Tour d'Honneur qui marquera le début des festivités sur la piste. Les pilotes actuels de Ducati, ainsi que des légendes comme Carl Fogarty, Troy Bayliss, Carlos Checa, Régis Laconi et Rubén Xaus, rouleront ensemble sur les motos de course.

Le vendredi après-midi sera pour la très attendue Lenovo Race of Champions qui débutera, avec 16 champions Ducati Corse s'affrontant sur des Panigale V4. Parmi les participants, on retrouvera des grands noms tels que Francesco Bagnaia (Champion du Monde MotoGP en titre), Enea Bastianini, Álvaro Bautista (Champion du Monde WorldSBK en titre), Nicolò Bulega (Champion du Monde WorldSSP en titre), Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Andrea Iannone, Glenn Irwin, Álex Márquez, Marc Márquez, Jorge Martìn, Franco Morbidelli, Danilo Petrucci, Michele Pirro et Michael Ruben Rinaldi.

Cette journée sera clôturée par la Parade, un événement emblématique, qui verra des milliers de motos traverser les rues de la Riviera romagnole avant de rejoindre la plage de Bagno Samsara de Riccione pour une fête sur le sable…

La journée du samedi commencera avec une célébration spéciale pour les propriétaires de Ducati 916, en présence de Fogarty et Bayliss. Plus tard, la Lenovo Race of Champions atteindra son apogée, suivie du "Saturday Night Show". Attendez-vous à une soirée incroyable avec des DJ sets de Fargetta, Marco Melandri et Rudeejay.

Tout au long du week-end, plusieurs activités seront proposées :

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

- DRE Adventure : Une expérience de conduite tout-terrain pour les passionnés.

- Road Test Rides : Des essais avec les derniers modèles de Ducati, ainsi que des Lamborghini.

- Ducati Talks : Rencontrez des experts et discutez de divers sujets liés à Ducati.

- Kids Areas : Des zones dédiées aux enfants avec des activités ludiques.

Les billets pour la World Ducati Week sont en vente sur Ducati.com. Différentes options sont disponibles, allant de 40 à 120 euros selon la formule choisie (pour une journée ou trois jours, avec ou sans moto). Un billet spécial "La Nuit des Champions" permet d'accéder à l'événement à partir de 15h le samedi jusqu'à la fin de la soirée.

Ne manquez pas cette occasion unique de célébrer la passion Ducati avec des milliers d'autres fans. Pour plus d'informations et pour acheter vos billets, rendez-vous sur le site officiel de Ducati. À très bientôt à Misano !