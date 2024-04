La mortalité routière en très forte hausse en mars

La tendance est pour le moins préoccupante.

Après des hausses constatées en janvier et février, le nombre de morts sur les routes de France est de nouveau en augmentation avec, selon les chiffres de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 254 décès en mars dernier.

Un chiffre inquiétant qui se traduit par une augmentation de 31 % par rapport à mars 2023, quand 194 personnes avaient alors perdu la vie sur les routes de France métropolitaine. Le nombre de blessés graves est également en hausse de 10 % (1 164).

« Le mois de mars a été particulièrement endeuillé sur nos routes et le bilan pour le premier trimestre nous ramène aux chiffres de 2019 », a ainsi commenté Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la sécurité routière.

Dans le détail, les automobilistes et les cyclistes sont particulièrement impactés, avec 29 décès de plus qu’en mars 2023 (120 décès) pour les conducteurs de quatre-roues et 13 tués, soit 5 de plus qu’en 2023 pour les utilisateurs de vélos. La tendance est également à la hausse pour les motards et scootéristes avec 60 tués, soit 9 de plus qu’en 2023.

La hausse est aussi particulièrement spectaculaire chez les jeunes permis (18-24 ans) et hors agglomération avec 40 tués, soit 23 de plus qu’en 2023 !