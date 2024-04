La Voge 900 DSX dans les starting-blocks

Les premières livraisons de la Voge 900 DSX sont imminentes d'après le distributeur DIP Concept. Le trail embarquant un bicylindre ayant des similitudes avec le bloc de la BMW F 900 GS promet un rapport qualité/prix particulièrement agressif sur ce segment.

Pour rappel, Voge n'est autre que l'appellation internationale du constructeur asiatique Loncin retenu par BMW pour la production de ses blocs de moyenne cylindrée. La Voge 900 DSX embarque donc un moteur de 895 cm3 délivrant une puissance maximale de 95 chevaux pour 94 Nm de couple. Une machine de 215 kilos qui délivre sa cavalerie au sol via une boîte mécanique six rapports. Les plus observateurs noteront que la Voge perd quelques chevaux dans la manœuvre face à l'Allemande qui revendique 105 chevaux avec cette mécanique.

Côté partie cycle, la Voge 900DSX adopte une fourche inversée KYB de 194 mm. La suspension arrière composée d'un amortisseur monté sur biellette affiche pour sa part un débattement de 198 mm. Enfin, les tarifs de la Voge 900DSX débutent à partir de 10 990 euros. Aucune version bridée A2 n'est hélas prévue pour les jeunes permis. Rendez-vous mi-mai pour les premières livraisons.