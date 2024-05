Le cruiser chinois CFMoto 450 CL-C encore plus sexy

Constructeur chinois aujourd’hui bien implanté en France, CFMoto étoffe régulièrement son catalogue avec des modèles inédits.

Parmi ces nouveautés attendues en Europe prochainement, on retrouve le cruiser CFMoto 450 CL-C. Une moto au look de petit custom proche des Honda CMX500 Rebel ou Kawasaki Eliminator 500 taillée pour la réglementation A2 avec un bicylindre parallèle de 449 cm3 qui développe 40 chevaux à 8 000 tr/min et un couple de 42 Nm à 6 250 tr/min.

Présentée en 2023 lors du salon de la moto de Pékin, la 450 CL-C, pourrait arriver sur nos routes accompagnée d’une seconde version, CFMoto ayant tout récemment dévoilé une nouvelle déclinaison : la 450 CL-C Bobber.

Un nouveau Bobber A2 sur le marché ?

Une variante monoplace qui profite donc d’un allègement de sa partie arrière qui lui offre une nouvelle personnalité tout en reprenant les caractéristiques de la déclinaison standard, tant au niveau des équipements (mono-amortisseur réglable à l'arrière, fourche inversée de 37 mm à l'avant, freins J.Juan, transmission finale par courroie Gates, éclairage LED, ABS et instrumentation TFT ronde de 3,6 pouces) que mécaniquement.

Avec un poids de 181 kg, un réservoir de 12 litres et une hauteur de selle de seulement 690 mm, la CFMoto 450 CL-C pourrait bientôt séduire les jeunes permis A2 en quête d’une moto « originale » et accessible.