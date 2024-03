Le GP de France moto change de nom

Après Monster Energy, HJC et Shark, le Grand Prix de France moto change de sponsor titre pour son édition 2024, et devient le Michelin Grand Prix de France.

Une belle association franco-française qui se poursuit, après celle avec le fabricant tricolore de casques Shark, et qui illustre également l’ampleur populaire prise depuis les dernières années par l’épreuve disputée sur le circuit Bugatti du Mans.

Manufacturier de pneumatiques à la renommée mondiale et fleuron de l’industrie française depuis des décennies, Michelin devient donc le sponsor titre du GP de France moto, qui se tiendra cette année les 10-11 et 12 mai prochains. Un nom par ailleurs déjà indissociable du sport moto, comme l’a confirmé Dan Rossomondo, de Dorna Sport : « Michelin est essentiel au MotoGP.C'est une formidable nouvelle de les accueillir en tant que partenaire titre pour l'un de nos événements les plus populaires, qui est aussi leur grand prix national. Nous savons que plus d’un quart de million de fans sont attendus au Mans pour le show du Michelin Grand Prix de France. »

Un enthousiasme que partage Scott Clark, membre du comité exécutif de Michelin : « Michelin est heureux d'avoir son nom associé au Grand Prix de France Moto, qui est un événement si important pour tous les passionnés de sport mécanique. Chaque année, plus de 250 000 spectateurs assistent au Grand Prix de France au Mans, sur le circuit Bugatti. »