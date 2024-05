Le Grand Prix du Kazakhstan reporté

Les débuts sont pour le moins chaotiques pour le Grand Prix MotoGP du Kazakhstan.

Après une première annulation l’année dernière en raison de travaux d’homologation du circuit de Sokol trop tardifs, le Grand Prix du Kazakhstan est cette fois reporté en raison des intempéries qui touchent la région asiatique, et des graves inondations que connaît actuellement le pays.

La décision a été prise il y a quelques heures par le promoteur du championnat du monde MotoGP, Dorna Sports : « Des conditions climatiques sans précédent ont provoqué des inondations en Asie centrale, déclenchant l'état d'urgence au Kazakhstan et provoquant des déplacements de population. Il serait irresponsable pour le MotoGP d'ajouter un autre fardeau pour les autorités et les infrastructures alors qu'elles apportent leur aide à des dizaines de milliers de personnes dans le pays ».

Un report logique qui voit donc le GP du Kazakhstan une nouvelle fois en sursis, même si les organisateurs promettent qu’une nouvelle date « sera annoncée une fois confirmée ».

Après l’annulation du Grand Prix d’Argentine en début de saison et l’incertitude qui plane maintenant sur le Grand Prix du Kazakhstan, ce ne sont plus que 20 épreuves confirmées qui figurent actuellement au calendrier de cette saison 2024 de MotoGP, pour le moment dominée par le pilote espagnol Jorge Martin et sa Ducati Pramac.