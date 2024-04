Le MotoGP à la conquête des États-Unis ?

Depuis les années 1970 jusqu’en 2006, les États-Unis ont été pourvoyeurs de pilotes moto d’exception. Rainey, Lawson, Spencer, Schwantz, Roberts Senior et Junior, Hayden, tous ont été champions du monde moto et ont marqué l’Histoire de ce sport avec un total de 15 titres.

Pourtant, aujourd’hui, avec un seul Grand Prix disputé sur le continent américain, à Austin, et aucun pilote en MotoGP, les États-Unis semblent loin de leur lustre d’antan.

Un paramètre pourrait toutefois tout changer : l’arrivée aux manettes du championnat du monde MotoGP du groupe américain Liberty Media, déjà propriétaire de la Formule 1.

Dans le but de développer le « produit » MotoGP sur le gigantesque marché américain, plusieurs pistes sont évoquées.

Si le changement d’actionnaire majoritaire à la tête de Dorna Sports est en cours, des rumeurs insistantes annoncent déjà le retour d’un second Grand Prix sur le sol américain. Le tracé d’Indianapolis, déjà visité par la F1 revient d’ailleurs souvent comme candidat idéal.

En parallèle, pour intéresser les Américains aux joutes du MotoGP, Liberty Media compte bien « américaniser » le championnat. Cela passe notamment par l’arrivée d’acteurs américains, à l’image de la nouvelle équipe Trackhouse Racing Team qui engage cette saison les pilotes portugais et espagnol Oliveira et Fernandez sur des Aprilia. La montée en grade de Joe Roberts, aujourd’hui en Moto2 et dont le bon début de saison autorise tous les rêves, vers la catégorie reine pourrait également booster les audiences du MotoGp au pays de l’Oncle Sam. Un pays, on le sait, hautement patriotique et dont les audiences sont fortement impactées par la réussite de pilotes portant les couleurs de la bannière étoilée.

Une ambition assumée par Carmelo Ezpeleta, le boss de Dorna Sports, qui conserve pour l’instant son poste à la tête de l'institution : « La première chose est que l'intérêt pour les États-Unis est commun à tout le monde, à tous les sports, quelle que soit l'origine de leurs investisseurs. Se développer aux États-Unis, c'est quelque chose que tous les sports veulent faire. l est clair que le fait d'avoir Liberty comme partenaire facilitera certainement cette croissance. Nous venons d'un passé important aux États-Unis. Il est surprenant pour beaucoup de personnes, même pour ceux d'entre nous qui sont dans le championnat, de constater que les États-Unis ont eu plus de champions dans la catégorie reine que l'Espagne, par exemple. Nous avons un produit de 22 ou 25 minutes le samedi et de 45 minutes le dimanche, ce qui est très positif pour le jeune public et encore plus pour le public américain. Nous pensons donc que tout cela, associé aux valeurs du sport, peut faire de nous une référence sur ce marché. »

Comme nous l’évoquions il y a quelques jours, cette volonté d’internationaliser le championnat du monde MotoGP devrait donc réduire fortement l’influence des deux pays aujourd’hui majoritaires dans le paddock : l’Espagne et l’Italie, qui à eux seuls comptent 16 des 22 pilotes de la catégorie reine (alors qu’on compte 15 nationalités en Formule 1 !).

De grands changements se préparent pour le MotoGP.

Show must go on !