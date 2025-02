Les nouvelles Royal Enfield Classic et Bear 650 à découvrir, l'Himalayan 450 à essayer

Situé dans le hall 6 emplacement A26, sur un espace de 270 m², le stand Royal Enfield mettra en avant les récentes nouveautés marquantes de son catalogue, dont l’Himalayan450, la Shotgun 650 ou encore la Bullet 350. La marque présentera également les deux dernières venues dans sa gamme : la Bear 650 (à partir de 7 640 euros) et la Classic 650 (à partir de 7 090 euros).

Ultime modèle dévoilé par Royal Enfield, la nouvelle Classic 650 a conservé son essence avec son design intemporel et son charme rétro aux accents chromés.

Reposant sur la même base mécanique, le twin de 648 cm3 développant 47 chevaux, la Bear 650 incarne quant à elle l’alliance entre tradition, esthétique et ingénierie classique : un scrambler routier, basé sur l’Interceptor 650, rendant hommage à la victoire historique d’Eddie Mulder lors de la Big Bear Run de 1960. Elle dispose de roues de 19” à l’avant et 17” à l’arrière, de pneus mixtes larges, d'une selle type scrambler, d'une boucle arrière relevée et d'une garde au sol de 184 mm.

La nouvelle Royal Enfield Himalayan 450 est à essayer !

Comme c'est maintenant de coutume sur le Salon du 2 Roues de Lyon, les visiteurs pourront aussi essayer certains modèles de la gamme Royal Enfield, notamment l’Himalayan 450, le trail iconique de la marque disposant d’un moteur Sherpa 450, mais aussi le tout dernier roadster 450 cm³ : la Guerrilla, ainsi que d’autres modèles de 650 cm³.