Une nouvelle moto Classic rejoint la gamme de Royal Enfield

Ça bouge décidément beaucoup dans la gamme des moyennes cylindrées Royal Enfield.

Après la Bear 650, dont l’essai est à découvrir ou redécouvrir sur Caradisiac Moto, la firme indienne a dévoilé la Classic 650.

Cette nouvelle déclinaison au look délicieusement rétro peut compter sur une solide base : le bicylindre en ligne de 650 cm3 dont les réglages ont été ajustés pour plus de réactivité à bas régime. Un bloc qui délivre dans cette configuration 47 chevaux à 7 250 tr/min, et offre un couple maxi de 52,3 Nm à 5 650 tr/min.

Modèle iconique du catalogue Royal Enfield, la Classic prend donc du cube, et repose sur une partie-cycle partagée avec les récentes Super Meteor et Shotgun 650 où l’on retrouve des suspensions Showa, des jantes à rayons, des pneus MRF et des freins à disque avec ABS. L’ergonomie du pilote a toutefois été revue pour une position de conduite plus droite. À noter que la moto est livrée de série avec seulement une selle monoplace, la selle passager étant disponible en option.

Arrivée en concession prévue au printemps prochain pour la Classic 650

Côté équipement, la Classic 650 profite de quelques concessions à la modernité, notamment avec un inédit phare à LED ou encore une instrumentation intégrant un écran LCD.

Disponible au printemps prochain, et déjà réservable, la Royal Enfield Classic 650 est disponible en plusieurs coloris dont un modèle Vallam Red débutant à 7 090 €, tandis que la déclinaison Teal et son bleu turquoise est affichée à 7 190 €, et la Black Chrome à 7 390 €.