MotoGP Indonésie : Quartararo et Zarco ont brillé à Mandalika

Le week-end de Fabio Quartararo a confirmé les progrès déjà aperçus lors du Grand Prix de Saint-Marin. Après un bon début de week-end en accédant directement à la Q2, il a connu un Sprint difficile, terminé à la 12e place après un contact avec Franco Morbidelli. Cependant, lors de la course principale, il a retrouvé son rythme en terminant septième, égalant son meilleur résultat de la saison.

Le pilote Monster Yamaha a dû composer avec des difficultés à faire chauffer son pneu arrière dans les premiers tours, ce qui l'a fait chuter à la 13e position. Mais une fois les pneus en température, il a pu remonter dans le peloton. Malgré cette perte de temps initiale, Quartararo estime qu'il aurait pu se battre pour la dernière place du podium s'il n'avait pas été ralenti dans les premiers tours. « Nous avons perdu beaucoup de temps au départ à cause des pneus, mais ensuite nous avons été rapides et proches de Morbidelli et Bagnaia », a-t-il commenté. Une performance encourageante à l'approche des prochaines épreuves.

De son côté, Johann Zarco a également réalisé un week-end solide. Qualifié septième, son meilleur résultat de la saison, le pilote LCR Honda a terminé la course Sprint en huitième position avant de décrocher une neuvième place lors de la course principale. C'est le premier top 10 de Honda en MotoGP depuis Marc Marquez à Buriram en 2023.

Zarco a bénéficié des progrès réalisés par Honda, notamment grâce au nouveau carénage introduit récemment. Bien qu'il ait dû se battre pour maintenir un bon rythme face à des concurrents comme Fabio Quartararo et Brad Binder, Zarco s'est montré satisfait de sa performance. « J'ai fait de bons chronos et je suis content de ce résultat. La moto progresse et nous verrons à Motegi si cela se confirme », a-t-il déclaré.

Avec ces résultats, les deux pilotes français abordent la prochaine course avec optimisme et ambition.