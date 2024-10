MotoGP Thaïlande : Bagnaia en champion, Martin en gestion et la pluie

Cependant, la course a pris un tournant chaotique lorsque Pedro Acosta, après un bon départ, a perdu plusieurs positions et s'est retrouvé à la septième place. La prudence était de mise en raison des conditions de piste, et les positions des pilotes se sont stabilisées après le premier tour. Pecco Bagnaia et Marc Márquez ont tenté de rattraper Martín, sans laisser trop d'écart s'installer.

Malheureusement pour Marco Bezzecchi, il a été le premier à chuter dans ces conditions, mais sans conséquences majeures. Plus tard, Quartararo a été impliqué dans une collision avec Franco Morbidelli, entraînant une chute qui faisait l'objet d'une enquête par les commissaires.

Au cinquième tour, alors qu'il était en tête, Jorge Martín a perdu deux positions après une petite erreur, laissant Pecco Bagnaia prendre la première place, suivi de près par Marc Márquez. Franco Morbidelli a été sanctionné pour l'incident avec Quartararo et a reçu une pénalité de long tour.

La course a continué à être chaotique avec des chutes supplémentaires, dont celle de Raúl Fernández et de Franco Morbidelli, qui n'ont pas entraîné de blessures. Après une victoire lors du Sprint, Enea Bastianini a également chuté alors qu'il occupait la sixième place, ajoutant à la liste des incidents.

Après dix tours, Marc Márquez a tenté un dépassement audacieux pour prendre la tête, mais a été contré par Bagnaia. Ses efforts pour dépasser à nouveau ont échoué, et finalement, Márquez est tombé au sol, perdant ainsi toute chance de continuer la bataille. Malgré sa chute, il a réussi à récupérer sa moto et à poursuivre la course.

Pendant ce temps, Pedro Acosta a pris la quatrième place, se lançant à la poursuite de Jack Miller pour le podium. La tension montait avec des duels serrés, et finalement, Acosta a réussi à dépasser Miller, s'assurant la troisième place sur le podium.

La course s'est conclue avec Pecco Bagnaia sur la première marche, suivi de Jorge Martín en deuxième position et Pedro Acosta en troisième. Marc Márquez, après avoir été pénalisé pour pilotage irresponsable en accrochant Mir, a terminé à la 13e place, laissant les deux premiers pilotes, Bagnaia et Martín, s’affronter pour le titre. Après cette course, Márquez et Bastianini se retrouvent mathématiquement hors course dans la lutte pour le championnat.

Johann Zarco finit huitième et Quartararo malgré ses malheurs seizième.

Avec cette victoire, Bagnaia et Martín se placent désormais comme les principaux prétendants au titre, préparant le terrain pour une lutte acharnée lors des quatre prochaines courses puisqu’il ne reste plus que la Malaisie et Valence…