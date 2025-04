Vente Osenat: 120 motos le 28 avril à Fontainebleau

Un choix varié de machines

Le choix des machines est assez éclectique dans cette vente. Cette GIMA est un modèle particulièrement intéressant. Fabriquée du côté de Clermont-Ferrand, elle était propulsée par un monocylindre 250 cm3 2 temps AMC. Une restauration complète peut-être envisagée car l'estimation, entre 300 et 800 euros, semble raisonnable.

On attend entre 4 000 et 6 000 euros pour cette BSA Round Tank de 1924 équipée d'éléments des versions un peu plus récentes (1926). Elle possède son éclairage d'époque, ensemble qui était proposé en option dans les années vingt. Elle est en bon état mais demandera une bonne révision avant de reprendre du service.

Ce side-car René Gillet type G de 1925 a récemment participé à deux rallyes importants (Munster Irish TT en 2019 et 2022) où il a, à chaque édition, parcouru une distance d'environ 900 kilomètres en quatre jours. En bel état de présentation et de fonctionnement, son estimation (entre 25 000 et 30 000 euros) semble quand même un peu élevée.

Cette Ducati 900 SS de 1994 était elle aussi exposée dans le musée de notre collectionneur. Il faudra donc prévoir une bonne révision avant de reprendre la route à son guidon. L'estimation est proposée entre 4 000 et 7 000 euros. Des flancs de carénage d'origine seront fournis avec la machine.