Suzuki retrouve des couleurs sur le marché moto avec des chiffres plus connus depuis 15 ans

Suzuki est de retour sur le devant de la scène.

On a coutume de dire que les chiffres ne mentent pas. Dans le cas du marché moto, comme dans tout le secteur de l'économie, par ailleurs, c'est encore plus vrai.

Et à ce sujet Suzuki peut avoir le sourire.

Cela faisait quinze ans que la marque japonaise n'avait pas vendu autant de motos et scooters.

Selon les chiffres de MotorcyclesData website, en 2024, le constructeur d'Hamamatsu a ainsi écoulé plus de 2,1 millions de modèles. Un chiffre en progression de 6,1 % par rapport à 2023, qui lui permet de retrouver des couleurs et de nouveau s'imposer sur le marché mondial comme une marque majeure, et plus seulement grâce à son aura passée.

Un retour au premier plan mondial pour Suzuki

Multipliant les nouveautés sur tous les segments grâce à une logique de plateforme qui fait aujourd'hui ses preuves chez tous les constructeurs, Suzuki a retrouvé le septième rang des marques mondiales en termes de volume de ventes.

Un renouveau que l'on constate particulièrement dans certains pays, en premier lieu desquels la Turquie (+ 157 %), le Bangladesh (+ 59 %), mais aussi sur des marchés importants comme l'Allemagne (+ 47,1 %) et même la France (+ 30,5 %). La seule ombre au tableau de marche de Suzuki vient de la Chine, un marché émergent qui s'annonce majeur dans les années à venir, où Suzuki affiche des ventes en baisse de 25 %.

Malgré cela, l'année 2024 de Suzuki reste plus que positive et surtout, valide la stratégie de la marque. Un retour qui fait du bien.