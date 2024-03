Un nouveau trail chinois bientôt en France ?

Nouvelle marque arrivée dans le giron de la SIMA, QJMotor devrait profiter du réseau et de l’expérience de l’importateur de Beaune pour accélérer son développement en France, un marché sur lequel le constructeur chinois compte particulièrement pour s’étendre en Europe.

Pour se faire une place parmi les marques déjà bien implantées, QJMotor va devoir étendre son offre, pour le moment encore restreinte.

Cela passera notamment par l’ajout de plusieurs motos de moyennes cylindrées afin de couvrir de nombreux segments et d’ainsi toucher un large public de potentiels acheteurs.

Parmi les modèles que l’on pourrait prochainement retrouver dans le catalogue européen de la marque chinoise, se trouve le futur trail SRT600. Un modèle qui devrait bientôt être présenté en Chine, et qui prendra la relève de l’actuelle SRT550.

Toujours équipé du bicylindre de 554 cm3, dont la puissance a été portée à 60 chevaux contre 47 auparavant, le trail SRT600 a également subi une cure d’amaigrissement voyant son poids passer de 235 kg à 220 kg, alors que le bec de canard de la SRT550 laisse sa place à une face avant plus classique. Au rayon des nouveautés, on peut aussi noter l’adoption d’un éclairage full LED et de freins Brembo avec étriers radiaux.

Quatre versions différentes devraient être proposées pour ce trail, que l’on pourrait également bientôt retrouver sur les routes de France.