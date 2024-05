Qui a dit que les constructeurs chinois ne faisaient que copier ?

En plein développement avec des produits de plus en plus qualitatifs et originaux, les marques chinoises se sont lancées il y a quelques années déjà à l’assaut du marché européen avec des motos désormais calibrées pour s’y imposer.

Souvent décriés, à juste titre concernant certains modèles, pour leur tendance à uniquement copier ce qui se fait ailleurs, les constructeurs chinois ont toutefois compris qu’il leur fallait proposer des modèles originaux pour s’imposer sur le marché européen.

C’est particulièrement le cas du géant asiatique CFMoto, qui a même investi dans un centre de recherche et développement basé en Italie. Une initiative payante pour l’une des marques les plus dynamiques du marché, qui a récemment remporté le prestigieux prix « Red Dot Award » pour récompenser le design de son roadster 800NK. Une reconnaissance internationale qui fait la fierté de toute l’équipe CFMoto, et de son directeur du design, Carles Solsona : « Gagner le prestigieux Red Dot Award est un excellent résultat pour toute l’équipe. Cette réalisation est une excellente façon de célébrer le 35e anniversaire de notre entreprise, tout en reconnaissant notre engagement et le développement de notre propre philosophie de design destinée à un marché mondial. »

Une grande première pour une moto chinoise, qui pourrait donner des idées aux autres marques pour percer sur un marché moto de plus en plus concurrentiel.