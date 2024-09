Une partie de la collection de Capirossi aux enchères jusqu'à dimanche

Loris Capirossi a marqué son passage dans le Championnat du Monde de Vitesse Moto avec trois titres suprêmes (deux en 125 cm3 et un en 250 cm3). Et même s'il n'a pas été titré dans la catégorie reine, son numéro fétiche, le 65, sera retiré de la liste des pilotes à la fin de sa carrière en 2011.

En partenariat avec le célèbre site de ventes aux enchères Catawiki, plusieurs objets de sa collection personnelle sont proposés jusqu'au dimanche 8 septembre 20 heures (retrouvez tous les lots en cliquant ici).

Une vente caritative

L'intégralité des bénéfices de cette vente sera reversée à la Fondation Italienne de Lutte contre le Cancer. Pour tous les passionnés de Grands Prix et les fans de Loris Capirossi, c'est une bonne occasion de lier l'utile à l'agréable en faisant une bonne action tout en s'offrant un objet unique. Au total, ce sont dix lots qui seront disponibles lors de cette vente.

Et à part les motos?

Avant de s'intéresser aux motos, voyons les autres lots que vous pouvez acquérir. Tout d'abord, il y a la tenue que Loris Capirossi arborait en 2011 lors de sa dernière saison en Grands Prix au sein du Team Ducati Pramac Racing.

Son casque, de marque Suomy, est estimé entre 2 300 et 2 800 euros. L'enchère actuelle de 1 500 euros sans que le prix de réserve ne soit atteint.

Casque Suomy Ducati Pramac Racing Loris Capirossi 2011

Pour sa combinaison, l'enchère actuelle est de 3 300 euros (estimation entre 3 500 et 4 000 euros). Le lot sera attribué car le prix de réserve est atteint.

Combinaison Arlen Ness Loris Capirossi Ducati Pramac Racing 2011

Pour les gants qui attendent entre 1 000 et 1 500 euros, l'enchère actuelle est de 600 euros. Il en faudra un petit peu plus pour les obtenir.

Gants Arlen Ness Loris Capirossi Ducati Pramac Racing 2011

On termine avec les bottes de marque Sidi Racing estimées entre 1 300 et 2 000 euros (enchère actuelle: 678 euros sans que le prix de réserve soit atteint).

Bottes Sidi Racing Loris Capirossi Ducati Pramac Racing 2011

Comme de nombreux champions, Loris Capirossi a également un faible pour les voitures de sport. On aime ou on n'aime pas mais cette Spada Codatronca Monza TSS Barchetta de 2011 est un monstre à ne pas mettre entre toutes les mains. Jugez plutôt: 720 chevaux pour un poids d'un peu plus d'une tonne, ça commence à causer. L'estimation pour cette voiture exceptionnelle est fixée entre 300 000 et 360 000 euros (enchère actuelle 52 000 euros, encore loin du prix de réserve).

Spada Codatronca Monza TSS Barchetta 2011

Dans un autre genre, cette Mercury de 1951 a été transformée en Hot Rod dans la plus pure tradition Américaine. Estimée entre 80 000 et 140 000 euros, on est actuellement sur une proposition à 60 000 euros (prix de réserve non atteint).

Mercury 2D 1951

On continue page suivante avec les motos proposées par Loris Capirossi.