Une partie de la collection de Capirossi aux enchères jusqu'à dimanche

Du côté des deux roues, quatre machines seront disponibles.

Ce scooter Vespa est une édition spéciale construite à 10 exemplaires par Denys Maiorino, un spécialiste de ce type d'engin. Tout a été optimisé au niveau de la partie cycle comme au niveau du moteur. Et pour encaisser le surplus de puissance, le cadre a été renforcé. On estime que cette "guêpe" revisitée vaut entre 16 000 et 18 000 euros. Au moment de la rédaction de cet article, l'enchère provisoire était de 11 000 euros.

Piaggio Vespa 144 cm3 1969 "Spécial Loris Capirossi"

Pour cette machine, Loris Capirossi a fait appel au préparateur Rappa Racing. Sur la base d'une Suzuki 450 cm3 4 temps, le châssis a été modifié pour recevoir un moteur 250 cm3 2 temps de chez KTM. L'estimation est fixée entre 17 000 et 19 000 euros. L'enchère actuelle est à 9 000 euros.

Suzuki RM prototype moteur KTM 250 cm3 2023

Même punition pour cette Kawasaki: après un passage chez Rappa Racing, le moteur 450 cm3 4 temps a été remplacé par un bouillant 500 cm3 2 temps de la fin des années 90. L'estimation est annoncée entre 22 000 et 25 000 euros (enchère actuelle 12 000 euros).

Kawasaki KX 500 cm3 2023

Enfin, cette Honda CRF 450 R a subi le même traitement. Exit le moteur 4 temps de 450 cm3, c'est un élément emprunté à un 500 CR qui a pris place dans cette partie cycle modifiée pour l'occasion par Rappa Racing (estimation entre 27 000 et 30 000 euros, enchère actuelle 10 000 euros).

Honda CR 500 2023