250 lots "rétros" le 13 septembre dans le Nord (59)

Il y aura de quoi se faire plaisir ce samedi 13 septembre dans le département du Nord avec plus de 250 lots dont bien évidemment des motos. La vente commencera à 14 heures. Elle sera retransmise en direct sur le site interencheres.com.

En ce qui concerne les deux-roues, ce sont principalement des petites cylindrées qui seront proposées avec quelques modèles intéressants.

Frais et conditions de vente

Les frais appliqués lors de cette vente seront de 20 % du montant de l'adjudication. Le règlement en espèces est accepté jusqu'à 1000 euros. Vous pourrez également régler vos achats par carte bancaire ou par virement.

Le lieu exact de la vente sera dévoilé le jeudi 11 septembre à 14 heures. Les expéditions ne sont pas prévues par cette étude.

Les petits cubes

De nombreux cyclomoteurs seront proposés lors de cette vente. À titre d'exemple, trois Peugeot Scoper utilisés pour la distribution du courrier seront proposés entre 300 et 400 euros. Ils sont à restaurer et à immatriculer.

Du travail en perspective pour cette Mobylette Motobécane AV 65 estimée entre 300 et 400 euros. Une autre AV 65 est inscrite à cette vente avec une estimation fixée entre 400 et 500 euros. Malheureusement, aucune photo n'est disponible pour l'instant.

Notre coup de cœur de cette vente est ce cyclomoteur Esail d'origine portugaise. Inconnu chez nous, sa restauration ne devrait pas poser de problème puisque la machine est complète et le moteur n'est autre qu'un Zundapp. Son estimation a été fixée entre 300 et 400 euros ce qui, comparé aux autres lots, semble intéressant.

Et puisque l'on parle de Zundapp, voici un 50 cm3 Sprinter. Il est annoncé comme tournant (en zoomant sur les photos, on voit que le boîtier de filtre à air est absent). Par contre, pour l'estimation, ça pique un peu puisqu'il faut compter entre 2 200 et 3 000 euros!!!...

