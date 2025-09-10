Du côté des 125 cm3

Plusieurs Terrot 125 cm3 seront proposées à cette vente. Cet exemplaire de 1956 sera livré avec sa carte grise. Là encore, l'estimation, entre 500 et 700 euros, est assez élevée compte tenu du travail à prévoir, à commencer par le remplacement de toutes les pièces chromées et de tous les éléments en caoutchouc.

Constatation identique pour cette 125 cm3 Peugeot de 1957; son estimation est annoncée entre 500 et 700 euros. Le moteur n'est pas grippé mais il faudra prévoir une restauration complète (moteur, peinture, chromes, caoutchouc...).

Pas de souci de restauration pour cette 125 cm3 Zundapp KS qui a été entièrement refaite. La carte grise est présente. La description annonce un millésime 1988 mais on est plutôt sur un exemplaire du début voire milieu des années soixante-dix. Son estimation entre 7 000 et 8 000 euros semble un peu excessive mais bon!... sait-on jamais.

On termine avec le seul deux-roue récent disponible, à savoir ce scooter Aprilia Atlantic 125 cm3 qui affiche un peu plus de 40 000 kilomètres à son compteur. Le pare-brise est cassé et la selle est déchirée (estimation entre 1 000 et 1 500 euros).