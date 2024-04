31 anciennes et modernes aux enchères le 6 avril à Saint Girons (09)

C'est une vente aux enchères de véhicules anciens qui vous attend ce samedi 6 avril à Saint Girons dans l'Ariège. Au programme de cette vente organisée par la SARL Ariège Enchères, cinquante véhicules dont trente et un deux-roues.

La vente commencera par les motos à 14 heures et si vous n'êtes pas de la région, vous pourrez la suivre et enchérir en direct (après inscription) en vous connectant sur le site interencheres.com. Si vous êtes novice dans ce type de vente, toutes les informations et modalités sont disponibles sur ce même site.

Commençons par les machines anciennes et plus particulièrement par l'incontournable Solex. Le premier lot de cette vente sera cet exemplaire dont l'ancien propriétaire a été sponsorisé par une célèbre marque de cigarettes (fumer nuit à la santé, comme beaucoup de choses si on écoute tous les "sachants"...). L'estimation (entre 150 et 250 euros) est le même que pour le 3800 que l'on aperçoit en arrière-plan.

Solex

Plusieurs Motobécane D45 première version à fourche à parallélogramme ou S avec fourche télescopique et suspensions coulissantes à l'arrière seront proposées. Les estimations sont identiques quel que soit le modèle (entre 400 et 600 euros).

Motobécane D 45 1950

Trois Terrot sont également inscrites. Cette brave 350 HST de 1930 avec son moteur à soupapes latérales semble complète, à l'exception du système de fixation de la béquille centrale qui, à l'époque, se trouvait au niveau de la roue arrière. Côté estimation, on est entre 1 200 et 1 800 euros pour cette sympathique "avant-guerre".

Terrot HST 350 cm3 1930

Ne vous fiez pas à son nom, cette moto est équipée d'un moteur JAP 350 cm3 à soupapes latérales. Pour cette machine française d'avant-guerre, on attend entre 1 800 et 2 000 euros.

Sansoupap 350 cm3 1938

On continue page suivante avec des machines beaucoup plus récentes...