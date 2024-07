Allemagne : Bagnaia fait craquer Martin, les Marquez sur le podium

Bagnaia n'a pas tardé à lancer son attaque sur Oliveira, dépassant ce dernier dès la fin du premier tour pour prendre la deuxième position. Franco Morbidelli, quant à lui, a réalisé une belle remontée en surpassant Alex Márquez dans la lutte pour la quatrième place. Viñales s'est maintenu en sixième position, tandis que Marc Márquez progressait jusqu'à la huitième place.

Dans la ligne droite suivante, Bagnaia a pris la tête de la course, suivi de près par les deux Ducati de Pramac, après que Morbidelli ait réussi à passer devant Oliveira. Toutefois, Bagnaia n'a pas pu créer un écart significatif, la course restant très groupée avec Morbidelli qui continuait de mettre la pression.

Pendant ce temps, Alex Márquez dépassait Oliveira, prenant ainsi la quatrième place. Son frère Marc a continué son ascension, se positionnant septième, tandis que Bastianini et Raúl Fernández se battaient pour la huitième place. En tête de la course, Martín reprenait l'avantage sur Bagnaia et commençait à creuser l'écart. Viñales, quant à lui, sortait de la piste mais évitait la chute, revenant en course en dix-huitième position.

À vingt-deux tours de la fin, Morbidelli dépassait Bagnaia, le plaçant en deuxième position. Bagnaia, rencontrant des difficultés, a permis à Alex Márquez de se rapprocher dangereusement. À mi-course, Bagnaia retrouvait son rythme et reprenait la deuxième place à Morbidelli. Simultanément, Marc Márquez dépassait Oliveira pour se classer cinquième, juste derrière son frère Alex.

Le plus jeune des frères Márquez dépassait Morbidelli à treize tours de l'arrivée, tandis que Bastianini prenait la sixième place à Oliveira. À neuf tours de la fin, une erreur de Morbidelli permettait à Marc Márquez de le dépasser, bien que les deux pilotes se soient touchés, obligeant Márquez à éviter une chute de justesse. L'incident permettait à Bastianini de tenter sa chance face à l'Espagnol.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Cet incident n'a pas découragé Marc Márquez, qui a pris la quatrième place à cinq tours de l'arrivée. Pedro Acosta, quant à lui, atteignait la huitième position après une lutte acharnée avec Raúl Fernández. Le duel pour la cinquième place s'est intensifié entre Bastianini et Morbidelli.

À deux tours de l'arrivée, Jorge Martín chutait dans le virage 1, offrant ainsi la victoire à Bagnaia et la tête du Championnat du Monde. Heureusement, Martín n'a pas été blessé. Derrière Bagnaia, Marc Márquez rejoignait son frère Alex, le surpassant pour la deuxième place, permettant aux frères de célébrer ensemble leur premier podium en tant que pilotes Gresini. Bastianini a finalement franchi la ligne d'arrivée à la quatrième place, marquant ainsi une fin spectaculaire à une course mémorable, mais qui ne restera pas dans les méoires de nos deux Français. Fabio Quartararo a en effet terminé douzième avec sa Yamaha et Johann Zarco dix-septième.

Le MotoGP part en vacances avec son nouveau leader, Pecco Bagnaia. L'Italien compte 222 points, devançant Jorge Martín (2e 212p.) qui se classe désormais deuxième avec 10 points de retard. Marc Márquez se consolide à la troisième place avec 166 points, à 56 de la tête, avec Enea Bastianini 4ème (155p.) et Maverick Viñales 5ème (125p.).