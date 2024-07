Allemagne : Martin triomphe lors de la Sprint Race au Sachsenring

Lorsque les feux se sont éteints pour la Sprint Race, Jorge Martín a réalisé un excellent départ depuis la pole position. Toutefois, c'est Pecco Bagnaia qui a profité de la bousculade du premier virage pour s'emparer de la tête de la course. Martín, quant à lui, se retrouvait en troisième position derrière Miguel Oliveira. Raúl Fernández a également bien démarré, se maintenant en quatrième position devant Maverick Viñales.

Martín n'a pas tardé à réagir, dépassant Oliveira pour se placer derrière Bagnaia. Un tour plus tard, il a pris la tête avant de glisser et de redonner la première place à Bagnaia. Mais Martín n'a pas abandonné et a repris la tête peu après, consolidant cette fois son avance. Oliveira en a profité pour passer Bagnaia et s'installer en deuxième position. Pendant ce temps, Bastianini a grimpé à la quatrième place, suivi de Viñales et Fernández.

À neuf tours de la fin, Bagnaia a commencé à se rapprocher d'Oliveira. Devant, Martín creusait l'écart, dixième par dixième. Les Aprilia de Viñales et Fernández peinaient à maintenir leur rythme, perdant des positions. Marc Márquez a alors réalisé une belle remontée, atteignant la septième place avant de faire un écart au virage 1.

À trois tours de la fin, Oliveira a réussi à creuser l'écart sur Bagnaia. Pendant ce temps, Bastianini se rapprochait de Bagnaia, prêt à attaquer. Marc Márquez, quant à lui, a tenté de dépasser Viñales au freinage du virage 1 à l'entame du dernier tour. Malgré une tentative de Viñales de reprendre sa position, Márquez a finalement franchi la ligne d'arrivée en sixième position, un verdict rendu possible par la photo finish.

Jorge Martín a remporté une nouvelle victoire en Sprint, augmentant son avance à quinze points sur Bagnaia. Miguel Oliveira a décroché son premier podium avec Aprilia en défendant sa deuxième place tout au long de la course. Bagnaia a complété le podium de cette Sprint Race au Sachsenring, qui a aussi marqué la première séance sans chutes du week-end. Rendez-vous dimanche pour le Grand Prix où nos deux Français Fabio Quartararo et Johann Zarco essaieront de faire mieux qu'une treizième et dix-septième place.