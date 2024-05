Arc Vector en liquidation : les temps sont durs pour les motos électriques

Découverte en 2018 sur le salon EICMA de Milan, l’Arc Vector avait alors suscité un engouement certain de la part du monde des deux-roues.

Malgré ce réel intérêt, la marque a pourtant enchaîné les galères, au point d’être placée une première fois en liquidation en 2019 malgré le soutien de Jaguar Land Rover, puis relancée quelques mois plus tard sous une nouvelle identité baptisée Arc V.

Quelques années plus tard, la sentence est identique pour la firme développant la Vector, cette moto électrique au look totalement futuriste et aux grandes ambitions : moteur électrique de 95 kW (soit 127 chevaux), 200 km/h de vitesse de pointe avec un 0 à 100 km/h en à peine 3 secondes, batterie de 16,8 kWh offrant une autonomie de 430 kilomètres et qui se charge en seulement 45 minutes sur borne rapide.

De nouveau placée en liquidation, la marque fondée par Mark Truman, qui commercialisait son bijou technologique plus de 100 000 €, a semble-t-il décidé d’arrêter les frais, et de ne pas aller plus loin que les 11 exemplaires vendus, la faute notamment, selon Truman, à des problèmes de distribution aux États-Unis : « lorsque vous vendez des produits sur mesure à faible volume et à prix élevé, il ne faut pas que beaucoup de gens vous laissent tomber pour vous mettre dans une position difficile. »

Après la faillite du constructeur suédois Cake, également spécialiste de la mobilité électrique, les temps sont durs pour un marché qui peine encore à séduire.