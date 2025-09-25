"Belles Endormies": 57 lots à Bouloire (72) le 26 septembre

Cinquante-sept lots de "belles endormies", c'est ce que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. À l'approche de l'hiver synonyme de retour à l'atelier, les amateurs de machines à restaurer vont être comblés car quasiment tous les lots qui seront présentés ce vendredi 26 septembre à Bouloire dans la Sarthe devront passer par cette étape.

La vente commencera à 14 heures 30 et sera diffusée en live sur le site interencheres.com. Le contingent moto n'est pas très important mais cela peut permettre de faire de bonnes affaires...

Frais de vente, conditions, exposition...

Les frais seront de 24 % du montant de l'adjudication. Pour ceux qui enchérissent via internet, des frais additionnels seront rajoutés. Ils seront de 48 € TTC de commission par véhicule (du n°1 à 9 et n°11 au 17 et le n°23) et 3,6% TTC du montant de l'adjudication pour les autres lots ( n°10, du n°18 à 22 et du n°24 à 56).

Le règlement pourra se faire en espèces (mais il est limité à 1 000 €), par virement instantané (voir conditions avec votre banque), par chèque (à condition qu'il soit accompagné d'une lettre accréditive de votre banque couvrant le montant) ou par carte bancaire.

L'exposition publique se fera sur place le vendredi 26 septembre de10h30 à 12h et de 13h30 à 14h30.

Les lots se trouvant à l’extérieur pourront être enlevés dès la fin de la vente. Pour les véhicules conservés dans les granges, l'’enlèvement devra se faire sur rendez-vous avant le 27 octobre.

Une Motobécane sinon rien

Si vous êtes un amateur de la marque Motobécane (et Motoconfort), il y a peut-être le modèle que vous cherchez pour compléter votre collection. La toute première Motobécane était une 175 cm3 qui répondait à l'appellation MB1. Un exemplaire à peu près complet mais à restaurer entièrement sera disponible. L'estimation, entre 100 et 300 euros, est correcte.

Un deuxième exemplaire incomplet qui pourra servir de "donneuse" ou de monnaie d'échange sera proposé entre 50 et 100 euros.

L'avantage des 125 cm3, c'est qu'elles permettent de mettre un pied dans le domaine de la collection sans forcement être titulaire du permis "gros cubes". Il y aura quand même un peu de travail sur cette Motoconfort mais en restant dans l'estimation (entre 200 et 300 euros), ça peut le faire.

Sinon, avec 50 cm3 en plus (ce qui veut dire permis gros cubes), cette 175 Z2C fera l'affaire mais il faudra éviter de dépasser l'estimation fixée entre 300 et 500 euros.

Les mobs, c'est ce qui, pour l'instant, résiste le plus à la chute des prix des machines anciennes. Cette AU33 de chez Motoconfort attend entre 100 et 300 euros.

On continue page suivante...