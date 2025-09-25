Et quoi d'autre?

En dehors des Motobécane, vous n'aurez d'autre choix que cette Peugeot Bima des années soixante. Une restauration complète est à prévoir, tout comme les démarches administratives afin d'obtenir un titre de circulation pour rouler en toute légalité. Et qui dit machine identifiée comme étant d'après le 1er janvier 1960 dit contrôle technique... Pour l'estimation, il faudra compter entre 100 et 200 euros.

Cela faisait longtemps que nous n'avions pas parlé de Motobécane. Ce lot de pièces, c'est tout ce que vous aurez à vous mettre sous la dent. Là encore, il faudra rester dans la fourchette estimative (entre 100 et 300 euros) car les pièces pour ces machines populaires des années cinquante/soixante se trouvent encore très facilement dans les bourses d'échanges.

Si vous aimez les vélos très anciens (disons du début du siècle dernier), quelques beaux spécimens seront proposés à cette vente. Idem pour les quatre roues, que ce soient des voitures ou des tracteurs, il y aura quelques lots intéressants dont certains sont prêts à reprendre la route (une petite révision avant ne sera pas de trop)...