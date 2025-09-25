Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

"Belles Endormies": 57 lots à Bouloire (72) le 26 septembre

Dans Moto / Loisirs

Jean Jacques Cholot

0  

2. Vente du 26 septembre à Bouloire: la suite

 

"Belles Endormies": 57 lots à Bouloire (72) le 26 septembre

Et quoi d'autre?

 En dehors des Motobécane, vous n'aurez d'autre choix que cette  Peugeot Bima des années soixante. Une restauration complète est à prévoir, tout comme les démarches administratives afin d'obtenir un titre de circulation pour rouler en toute légalité. Et qui dit machine identifiée comme étant d'après le 1er janvier 1960 dit contrôle technique... Pour l'estimation, il faudra compter entre 100 et 200 euros.

Peugeot BIMA (lot n° 16)
Peugeot BIMA (lot n° 16)

 

 Cela faisait longtemps que nous n'avions pas parlé de Motobécane. Ce lot de pièces, c'est tout ce que vous aurez à vous mettre sous la dent. Là encore, il faudra rester dans la fourchette estimative (entre 100 et 300 euros) car les pièces pour ces machines populaires des années cinquante/soixante se trouvent encore très facilement dans les bourses d'échanges.

Lot de pièces Motobécane (lot n° 33)
Lot de pièces Motobécane (lot n° 33)

 

 Si vous aimez les vélos très anciens (disons du début du siècle dernier), quelques beaux spécimens seront proposés à cette vente. Idem pour les quatre roues, que ce soient des voitures ou des tracteurs, il y aura quelques lots intéressants dont certains sont prêts à reprendre la route (une petite révision avant ne sera pas de trop)...

Page précédente

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Derniers articles moto

Voir toute l'actu moto

Articles moto les plus populaires

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/