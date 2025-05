Contre les ZFE, les motards en colère se donnent rendez-vous le 17 mai

Quel avenir pour les ZFE ?

Les Zones à faible émission, sont en sursis, victimes de leur impopularité.

Si la grande majorité des Français y reste opposée, les débats politiques sur la suppression de la mesure sont pour le moment dans l'impasse.

Alors, supprimées prochainement ou non, ces ZFE font toujours parler, que ce soit les automobilistes comme la communauté motarde.

En témoigne la journée d'action prévue le samedi 17 mai prochain.

En association avec le collectif « Les # Gueux » et le soutien de nombreuses autres associations comme la FACAP (Fédération des Associations de commerçants et artisans de Paris) et la LDC (Ligue de défense des conducteurs), la FFMC (Fédération française des motards en colère) appelle à une mobilisation nationale des motards et de tous les usagers de la route contre les ZFE, qui empêchent actuellement à plus de 12 millions de Français propriétaires d’un véhicule classé Crit’Air 3 ou plus d'accéder à certains endroits, notamment les centres-villes.

Le samedi 17 mai, journée anti-ZFE !

Pour la FFMC, la mesure ne passe toujours pas : « Dans un contexte où chacun est conscient des enjeux écologiques et de santé publique, cette mesure reste antisociale car elle fait porter de façon injuste la responsabilité de la pollution sur les plus défavorisés. N’ayant pas les moyens d’acheter un véhicule récent, ils se retrouvent exclus de certaines zones urbaines. Ce qui limite ainsi leur accès à l'emploi, aux services et aux loisirs faute de solutions alternatives et d’accès aux transports en commun. Avec le mot d’ordre « Écologie Oui, Exclusion Non », la FFMC et le collectif « Les # Gueux », soutenus par de nombreux maires et élus, seront « dans la place » le samedi 17 mai 2025 et demandent à toutes celles et ceux qui le peuvent de les rejoindre quel que soit leur mode de transport. »

Des rassemblements sont donc prévus le 17 mai partout en France.