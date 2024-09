Dans les petits papiers de Margerin, cet amoureux des motos

Dessinateur et auteur français de bandes dessinées, Frank Margerin est un incontournable pour de nombreuses générations qui ont grandi avec sa série culte « Lucien », son personnage le plus célèbre, apparu dans les années 80, avec sa banane, ses jeans et son blouson en cuir.

L'ouvrage « Dans les petits papiers de Margerin », qui paraîtra le 6 novembre prochain rassemble plus de 200 croquis de l’auteur, parmi eux, plus d’un quart d’inédits avec notamment trois planches et de nombreuses illustrations jamais vues ni publiées de la série « Lucien ».

Tous les thèmes qui lui sont chers y sont abordés : le rock, la moto, les copains, le sport, sans oublier les fameux personnages qui ont fait sa célébrité, tels Lucien ou Momo le coursier.

La moto comme passion

La moto, et les deux-roues de façon plus générale qui occupent une place à part pour l'auteur : « Pour ceux qui ne le sauraient pas, la moto est une de mes passions, j’en dessine beaucoup, soit pour préparer une BD sur ce thème, soit pour me détendre. J’aime dessiner toutes sortes de motos, des Choppers, des Café Racers, des Enduros, des vieilles Anglaises,... Mais aussi des mobs, des scooters, voire même des vélos... Bref, tout ce qui roule sur deux roues. »

Ces « crobards », comme il aime à les appeler, dont certains ont été griffonnés sur un coin de page, ont été dénichés au fond des tiroirs de son atelier, agrémentés de textes de l’artiste, et ont pour vocation de dévoiler de la manière la plus authentique les coulisses du travail de l’artiste.

Édité par Robinson, le livre « Dans les petits papiers de Margerin » sera disponible le 6 novembre prochain au prix public de 29,99 euros.