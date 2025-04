Des motos aux enchères au Mans (72) le 6 avril

C'est dans la ville du Mans que nous vous convions aujourd'hui pour découvrir une nouvelle vente aux enchères. Trente-neuf lots sont inscrits à cette vente dont neuf motos plus ou moins anciennes. La vacation commencera à 14 heures et elle sera retransmise "en live" sur le site interencheres.com.

Frais et conditions de vente

Pour cette vente, les frais seront de 20 % du montant de l'adjudication. Un forfait de 40 euros hors taxe pourra être facturé par la maison de ventes dans le cas où les enchères auront été portées via internet.

Des frais de dossier d'un montant de 140 euros TTC seront également appliqués.

La vente se tiendra au 1 avenue du Parc des Expositions 72100 Le Mans à partir de 13 heures 30.

Pour toute (s) information (s) complémentaire (s), n'hésitez pas à vous rendre sur le site interencheres.com.

Les motos d'avant 1986

Nous allons tout d'abord nous intéresser aux machines produites avant l'année 1986.

Cette Honda CB 750 Four K2 annoncée comme étant de 1971 a déjà été proposée dans une vente précédente. Elle est annoncée comme étant "en très bel état général de présentation et de fonctionnement" mais "prévoir entretien". Elle affiche 22 650 miles à son compteur (papiers canadiens, certificat de dédouanement 846-A et attestation FFVE fournis pour immatriculation collection en France). La ligne d'échappement inox est neuve et une révision mécanique récente a été faite (estimation entre 8 000 et 10 000 euros).

On est dans un style totalement différent avec cette Bultaco Metralla Mk 2 250 cm3 qui, si l'on s'en tient à la description, doit avoir une carte grise de Sherpa de 1973. Capable d'aller titiller les 160 km/h, cette petite sportive pouvait même recevoir un kit racing pour courir sur circuit (source moto-collection.org FM.Dumas). Elle n'a pas tourné depuis trois ans, donc une bonne révision s'impose (estimation entre 4 000 et 6 000 euros).

Surnommée "la bouillotte" à sa sortie, la Suzuki GT 750 cm3 le devait au fait que son trois cylindres était à refroidissement liquide. Cet exemplaire de 1976 a un peu moins de 40 000 kilomètres à son compteur. Son moteur a été refait par un professionnel (mais on ne sait pas depuis quand) et elle possède son contrôle technique (estimation entre 8 000 et 10 000 euros).

On termine cette première partie avec cette belle Honda VF 1000 R de 1985 qui est estimée entre 7 000 et 8 000 euros. Elle est en très bel état général de présentation et de fonctionnement et son contrôle technique est vierge.

Des machines plus récentes vous attendent page suivante.