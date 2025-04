Des motos aux enchères au Mans (72) le 6 avril

Les machines d'après 1986

Malgré son âge respectable, cette Honda CBR 1000 F de 1987 n'a que 28 700 kilomètres à son compteur. La description nous dit qu'elle est en très bon état général de présentation et de fonctionnement mais son contrôle technique est défavorable à cause de l'état du pneumatique avant (estimation entre 2 800 et 3 600 euros).

Cette Suzuki GV 1400 Cavalcade est très rare en France. Ailleurs, elle devait concurrencer la Kawasaki 1300 Voyager, la Yamaha 1200 Venture et surtout la Honda Gold Wing 1200 Aspencade. Cet exemplaire de 1988 a un peu moins de 80 000 kilomètres à son compteur. Elle est en bon état général et un autre exemplaire sans sa carrosserie et un troisième moteur sont inclus dans le lot (estimation entre 3 400 et 4 000 euros).

L’estimation pour cette Yamaha YZF 750 R de 1993 a été fixée entre 3 800 et 4 600 euros. Elle a 38 000 kilomètres à son compteur. Elle est décrite comme étant en très bel état de conservation et son contrôle technique est vierge.

Toujours chez Yamaha, cette Diversion XJ 600 N de 2003 espère changer de main pour une somme allant de 2 400 à 2 800 euros. Elle n'a que 20 250 kilomètres à son compteur, les révisions sont à jour et elle est annoncée comme étant en excellent état avec un contrôle technique vierge.