Salon du 2 roues de Lyon: 169 lots aux enchères le 15 février

Les motos "Haut de gamme" de la vente

Les ventes aux enchères proposent des machines classiques mais on trouve aussi, dans certains cas, des motos exceptionnelles.

Échappée du Championnat du Monde d'Endurance, cette Kawasaki ZXR 7 d'usine engagée par Kawasaki Motor France a participé aux 8 heures de Suzuka et au Bol d'Or en 1989 et au Bol d'Or en 1990 (estimation entre 45 000 et 50 000 euros).

Ici, c'est une Yamaha YZF R1 du GMT 94 de 2018, moto officielle de la fameuse équipe française, utilisée par Mike Di Miglio, Niccolo Canepa et David Checa aux 8 heures de Suzuka. En excellent état, elle sera livrée avec une combinaison de Mike Di Miglio et des pièces (estimation entre 45 000 et 50 000 euros).

Cette Ducati Diavel 1260 S "Édition Lamborghini" a été fabriquée à 630 exemplaires en 2021. Avec seulement 7 kilomètres à son compteur, l'estimation est proposée entre 55 000 et 60 000 euros.

Qui a reconnu une Yamaha R1? Les cinéphiles peut-être puisque ce prototype, homologué, a été utilisé dans le film Babylon AD réalisé par Mathieu Kassovitz. Venant de la collection personnelle de Ludovic Lazareth, son créateur, on en attend entre 45 000 et 50 000 euros.

Cet exercice de style est une véritable œuvre d'art créée par l'équipe de Thierry Henriette. Vous aurez sûrement reconnu le moteur de la Brough Supérior. Produite à seulement 100 exemplaires numérotés, elle n'est pas destinée à être utilisée sur la route puisqu'elle n'est pas homologuée. Pour avoir eu la chance de la voir en détail lors d'une édition de la Sunday Ride Classic, elle est, certes, réservée à des amateurs fortunés, mais quel plaisir pour les yeux. Après, les goûts et les couleurs... l'estimation, entre 120 000 et 130 000 euros, est elle aussi exceptionnelle.