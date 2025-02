Salon du 2 roues de Lyon: 169 lots aux enchères le 15 février

L'incontournable Salon du Deux-Roues de Lyon Eurexpo ouvrira ses portes demain pour quatre jours. Le programme est particulièrement fourni mais pour l'heure, c'est la vente aux enchères qui nous intéresse.

Infos et modalités concernant la vente

Cette vente, organisée par Only Enchères et le commissaire-priseur Maître Cheveu d'Or, se tiendra à la salle Lumière au premier étage le samedi 15 février à partir de 14 heures.

Cent soixante-neuf machines seront disponibles. Elles seront visibles dans le Hall 6 pendant les heures d'ouverture du salon.

Les frais seront de 18% TTC jusqu'à 14 999 euros et de 12 % au-delà. Si vous enchérissez en ligne, il faudra compter en plus un forfait de 48 euros TTC.

Toutes les autres infos concernant le retrait ou le gardiennage sont précisées sur le site interencheres.com, site où vous pourrez suivre la vente en direct.

Les trois roues et les insolites de cette vente

Le choix est très éclectique dans cette vente. Dans un premier temps, nous avons choisi de nous intéresser aux trois roues et aux engins insolites.

On commence par un side-car 100 % français. À côté de cette Voxan Black Magic se trouve un panier signé Choda. L'ensemble particulièrement soigné avec sa roue du side-car directrice est estimé entre 20 000 et 22 000 euros.

Ce trike Harley-Davidson est annoncé comme étant de 1994. Avec un peu moins de 30 000 kilomètres à son compteur, il semble en bon état. À immatriculer en collection via la FFVE, son estimation est proposée entre 8 000 et 10 000 euros.

Pas de frein, pas d'amortisseur à l'arrière, un moteur monocylindre de 500 cm3 tournant au méthanol et sortant dans les 70 chevaux (l'engin pesant 80 kg), cette Jawa de Speedway ou de Grasstrack a appartenu au pilote polonais Pavel Staszek. Cette machine à sensations fortes est à réviser car elle n'a pas été utilisée depuis 2013 (estimation entre 2 500 et 4 000 euros).

Le guidon n'est pas tordu et l'image n'est pas truquée. Cet engin bizarroïde est utilisé au Japon sur des tracés ovales en bitume dans des courses "autoracer" qui, comme son nom ne l'indique pas, sont réservées aux motos (estimation entre 3 000 et 3 500 euros). Un petit tour sur votre moteur de recherche et vous découvrirez ces épreuves particulières.

