Ducati joue à fond la carte du patriotisme avec une série spéciale Tricolore Italia de la Panigale V4

Prenant pour base la Ducati Panigale V4 S présentée l'été dernier par le constructeur italien, la série exclusive Tricolore Italia de la sportive joue à fond la carte du patriotisme avec une livrée aux couleurs du drapeau transalpin.

Un hommage à la couleur des équipes sportives nationales italiennes mais aussi à la victoire de Francesco Bagnaia au Grand Prix du Mugello l'année dernière, le 2 juin dernier, jour de fête nationale (Festa della Repubblica). Une épreuve lors de laquelle l'écurie officielle Ducati avait déjà arboré ces couleurs et se soldant par un doublé pour l'équipe puisque Bastianini s'était hissé sur la seconde marche du podium.

La présentation de la Ducati Panigale V4 Tricolore Italia s'est déroulée dans le prestigieux Salone degli Arazzi à l'intérieur du Palazzo Piacentini à Rome. La moto a été dévoilée par Claudio Domenicali, PDG de Ducati, en présence du Ministre des Entreprises et du Made in Italy, Adolfo Urso.

« Je me souviens avec beaucoup d'émotion de la course du Mugello l'année dernière, qui s'est terminée par une victoire inoubliable en “Azzurro” sur notre piste, le jour de la fête de la République. Un succès plein de sens et transformé en quelque chose de tangible pour nos Ducatistes grâce à 163 motos uniques : 1 comme la première place de Pecco et 63 comme son numéro de course en MotoGP, qui incarnent la passion et l'âme sportive de l'Italie » a ainsi déclaré le boss de la marque de Bologne.

Un modèle exclusif déjà écoulé

La Panigale V4 Tricolore Italia repose sur la nouvelle V4 S présentée en juillet dernier lors de la World Ducati Week. L'équipement de la sportive est enrichi de roues à cinq branches en fibre de carbone (roues forgées pour la V4 S), du système de freinage avant Front Brake Pro+, composé de deux disques Brembo T-Drive à ailettes d'un diamètre de 338,5 mm et d'une épaisseur de 6,2 mm, et d'étriers de course GP4 Sport Production usinés dans la masse, homologués pour la route et équipés d'ailettes de refroidissement.

Un système, utilisé par les pilotes officiels Ducati dans la Race of Champions 2024, dérivé des étriers racing utilisés dans le Championnat du Monde Superbike.

Enfin, le maître-cylindre de frein avant est une MCS 19.21 avec réglage à distance de la position du levier de frein, comme c'est le cas sur la moto MotoGP et le Superbike.

On retrouve également un embrayage à sec, des repose-pieds réglables en aluminium taillés dans la masse et un module GPS. Pour un usage piste un bouchon de réservoir racing en aluminium massif, un carter d'embrayage ouvert en fibre de carbone et un kit de démontage du support de plaque d'immatriculation, sont aussi fournis de série. Une selle en Alcantara, une bulle racing et une animation dédiée du tableau de bord lors de l'allumage sont aussi au programme de cette série spéciale, dont les 163 exemplaires ont tous déjà été attribués.