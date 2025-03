Enchères: 20 cyclos le 29 mars à Beauvais

"Yougtimers et véhicules de collection", c'est l'intitulé de la vente qui se tiendra le 29 mars à Beauvais dans le département de l'Oise. Dès 14 heures 30, ce sont pas moins de 105 lots dont 20 deux-roues qui seront dispersés par la SARL Beauvais Enchères.

Ce sont, pour la partie qui nous intéresse, principalement des cyclomoteurs qui seront disponibles. Mais comme il faut toujours une exception pour confirmer la règle, un scooter ancien s'est invité à la fête.

Comme la majorité des ventes que nous vous proposons, elle sera diffusée en direct sur le site interenchères.com.

Frais et conditions de vente

La vente se tiendra au 16 rue Léonard de Vinci à Beauvais. Les frais de vente seront de 18 % du montant de l'adjudication. Pour les enchères portées via le net, un forfait de 40 euros HT sera appliqué.

Toutes les informations concernant les frais supplémentaires, le paiement ou les conditions d'enlèvement et de stockage sont précisées sur le site interencheres.com. Et en général, au début de chaque vente, le commissaire-priseur annonce tous les détails concernant la vacation.

Solex: la bicyclette qui roule toute seule

"La bicyclette qui roule toute seule", c'est le slogan qui avait été choisi au début des années cinquante pour promouvoir le VéloSolex qui, dans le langage familier, deviendra le Solex. Produit à plusieurs millions d'exemplaires, il est devenu un véritable objet culte indispensable à tout collectionneur de deux-roues.

Et ça tombe bien puisqu'il y en aura quatre de disponibles à cette vente. On commence avec ce 2200 estimé entre 300 et 400 euros. Il est à remettre en route et à immatriculer et comme il a été produit après 1960, il faudra passer par la case "contrôle technique".

Pour ce 1700 qui attend entre 400 et 500 euros, les conditions sont les mêmes. Et comme ce modèle a été produit entre 1959 et 1961, en fonction des numéros d'identification, il faudra peut-être prévoir le contrôle technique pour obtenir un titre de circulation.

Il a l'air assez propre ce Solex 5000 qui a été estimé entre 400 et 500 euros. Il sera proposé lui aussi sans papier et lorsque tout sera fonctionnel, un contrôle technique sera nécessaire avant d'entamer les démarches auprès de l'ANTS.

Le dernier Solex qui sera proposé est un 1700. Il est décrit dans les mêmes conditions que les précédents et on en attend entre 300 et 400 euros.

On tourne la page pour découvrir les autres deux-roues de cette vente.