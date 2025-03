Enchères: 20 cyclos le 29 mars à Beauvais

Et à part les Solex?

Plus de la moitié (onze) des deux-roues est estampillée "Motobécane" (ou MBK). Ce M16 M10V de septembre 1980 affiche 14 090 kilomètres à son compteur. À remettre en route et à immatriculer, son estimation est proposée entre 600 et 800 euros.

Il est bien sympa ce MBK Custom Américan Eagle qui doit être un dérivé du Motobécane 51 New West. Il est un peu plus coté (estimation entre 800 et 1 000 euros) que les autres mais n'a que 7847 kilomètres à son compteur et possède déjà sa carte grise (au nom de l'ancien propriétaire).

Pour les fans de Peugeot, pas de 103 mais un 101 et deux 102 seront à votre disposition. Nous avons préféré ce GT 10 de 1972 légèrement customisé. Il devra être entièrement révisé et toutes les démarches devront être effectuées pour pouvoir circuler en toute légalité (estimation entre 400 et 500 euros).

On termine avec le seul scooter de cette vente qui est un Lambretta 125 cm3 LI III avec 21 700 kilomètres à son compteur (estimation entre 200 et 300 euros). Il y aura pas mal de travail avant de lui redonner son lustre d'antan mais quand on aime...

Comme d'habitude, les résultats seront à découvrir dans quelques jours sur votre site préféré...