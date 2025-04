57 machines aux enchères à Troyes le 27 avril

Sur trois roues

Si vous aimez les side-cars, trois exemplaires seront proposés lors de cette vente. Très répandue après la première guerre mondiale, l'Indian 1000 Powerplus, ici avec son side-car d'époque, est une machine performante pour l'époque. Restauré dans les années quatre-vingts, il est à remettre en route (estimation entre 16 000 et 25 000 euros).

Destinée à assister les troupes au sol, la Gnome & Rhône 800 cm3 AX2 était, avant la BMW R75, équipée d'un side-car Bernardet à roue motrice. Celui-ci demandera encore un peu de travail avant de reprendre la route (estimation entre 7 500 et 13 000 euros).

La R 69 S, c'était le must de chez BMW dans les années soixante. Cet exemplaire de 1961 est dans son jus d'origine. Un panier a priori d'origine russe a été attelé. Une remise en route et un peu de travail esthétique seront nécessaires (estimation entre 7 000 et 13 000 euros).

Des machines exceptionnelles

Quelques machines exceptionnelles seront proposées ce dimanche 27 avril. Il faut aimer la démesure pour construire une moto en utilisant un V8 américain de 5,7 litres de cylindrée. Cette Boss Hoss, avec sa boîte automatique à deux rapports, affiche 23 732 kilomètres à son compteur. Son estimation est proposée entre 40 000 et 50 000 euros.

Enfin, cette MV Agusta Superveloce Ago Racing de 2022 porte le numéro de série 122 sur les 311 fabriquées. Elle n'a que 285 kilomètres à son compteur et son estimation, rareté oblige, est proposée entre 30 000 et 35 000 euros.

N'hésitez pas à aller voir tous les lots disponibles à cette vente en cliquant ici (lien valable jusqu'au jour de la vente).