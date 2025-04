57 machines aux enchères à Troyes le 27 avril

L'édition 2025 du Salon de la Moto de Troyes 3ème du nom se tiendra au Parc des Expositions Le Cube les samedi 26 et dimanche 27 avril. À cette occasion, une vente aux enchères de 57 motos anciennes et récentes sera organisée le dimanche à partir de 14 heures.

Elle sera retransmise "en live" sur le site interencheres.com.

Frais et conditions de la vente

Pour cette vacation, les frais de vente seront de 25 % du montant de l'adjudication. Les frais pour les enchères portées via internet seront de 3 % HT du montant de l'adjudication ou de 40 euros HT par véhicule.

Le paiement pourra se faire en ligne sur le site www.ivoire-troyes.com, par virement bancaire ou par carte bancaire.

Les lots seront exposés à l'Annexe Industrielle de Saint Parres-Les-Vaudes 38 rue Georges Furier le jeudi 24 avril de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures et au Parc des Expositions Le Cube à Troyes le samedi 26 avril de 9 heures à 19 heures et le dimanche 27 avril de 9 heures à 13 heures.

Des deux-roues "classiques"

C'est un peu plus d'un siècle de productions de motos qui sera représenté puisque la plus ancienne date de 1918 et la plus récente de 2022.

De nombreuses motos produites entre les deux conflits mondiaux seront disponibles à cette vente, à l'image de cette Terrot 350 cm3 HST de 1930. La machine est à restaurer entièrement mais le moteur n'est pas bloqué (estimation entre 1 200 et 2 300 euros).

Quelques anglaises seront également de la fête. Cette Norton Atlas 750 cm3 de 1967 a été "coursifiée" avec goût en utilisant des équipements de qualité (estimation entre 1 200 et 2 300 euros).

Produites à 200 exemplaires, les Yamaha 500 HL utilisaient le bloc-moteur de la fameuse 500 XT. Cet exemplaire, estimé entre 1 200 et 2 300 euros, est à restaurer entièrement mais la belle en vaut la peine.

