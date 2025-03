Enchères du 25 février à Pont-l'Evêque: tous les lots vendus

Le 25 février dernier, 37 lots dont 11 deux-roues étaient proposés aux enchères à Pont-l'Evêque dans le Calvados (pour retrouver notre article de présentation, cliquez ici).

Le bilan de la vente

Le bilan de cette vente est assez vite fait puisque tous les lots, les automobiles comme les motos, ont été attribués. Ce que l'on peut dire au niveau des motos, c'est qu'elles ont été adjugées à un montant supérieur par rapport à l'estimation.

Les scooters toujours plébiscités

Deux scooters Piaggio ET 4 125 cm3 étaient disponibles à cette vente. Le premier, de 2004 avec 4573 kilomètres à son compteur, était estimé à 800 euros. Au prix de départ à 600 euros se succèdent plusieurs enchères pour arriver à une adjudication contre la somme de 900 euros.

Le second, un peu plus vieux (1996) et avec un peu plus de kilomètres (14002 au compteur), était fort logiquement estimé moins cher (500 euros). Il fera presque aussi bien que le précédent puisqu'il sera adjugé à 800 euros (prix de départ à 300 euros).

On attendait un minimum de 1 500 euros pour ce Peugeot Métropolis 400 cm3 de 2015 avec un peu plus de 8300 kilomètres à son compteur. Si le contrôle technique était négatif, il n'y avait rien d'exceptionnel si ce n'est de l'entretien courant (plaque non conforme et pneumatiques en mauvais état). Le prix de départ sera proposé à 800 euros et l'adjudication se fera sur l'enchère de 1 600 euros.

Le Yamaha T-Max, c'est un peu la référence dans le domaine des scooters. À peine le lot présenté, le tableau d'affichage annonce 8 400 euros (estimation 5 000 euros) pour ce T-Max de 2022. Il faut dire qu'avec seulement 646 kilomètres à son compteur, le problème de démarrage évoqué ne doit pas être bien grave. Au final, il sera adjugé 13 100 euros.

